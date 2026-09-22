Pérez-Reverte ve el esperpento del ‘tiktoker’ Albares en Nueva York y solo puede decir una frase ante semejante ridículo

El patético vídeo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Nueva York no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a Arturo Pérez-Reverte.

El autor de El Capitán Alatriste se ha pronunciado desde su perfil en X (antes Twitter) tras ver el audiovisual publicado por el titular de Exteriores, que viajó a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU y no encontró mejor forma de representar a España que ponerse a hacer el influencer en plena Gran Manzana.

La publicación ha despertado burlas y críticas, en especial por la actual crisis con Marruecos por la invasión de Ceuta, en la que su gestión ha sido señalada por el servilismo mostrado ante la nación africana.

Pérez-Reverte no entró en reflexiones sesudas, sino que simplemente fue capaz de lanzar una frase que lo dice todo: «Dios mío».

Tremendo dardo a la Embajada de España en México

Pero Albares no ha sido el único miembro de Exteriores que se ha llevado un zasca por parte de Pérez-Reverte.

No ha pasado por alto un evento impulsado por la Embajada de España en México. El organismo dependiente de la cartera que encabeza el tiktokero Albares promociona un evento referente a la cultura de nuestro país en una nación de habla castellana, en inglés:

«Pues ya que es en México, podrían escribirlo en español. Alguien debería informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada de que ese es el idioma que hablamos allí y aquí.

Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas, nos descalificarían por gilipollas».