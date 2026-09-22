¡Qué ridículo! El insustancial Albares se pone hacer el ‘tiktoker’ en pleno centro de Nueva York

Ya lo dijo claramente quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña:

En política se puede hacer de todo, menos el ridículo.

Esa máxima de Josep Tarradellas está claro que no la ha seguido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien optó por grabarse como un tiktoker en pleno Manhattan durante su viaje a la cumbre de la ONU en Nueva York, en lugar de centrarse en las crisis diplomáticas que afronta España.

¡Dios mío! El ministro de Exteriores se va a Nueva York, a la cumbre de la ONU, y no tiene mejor idea que ponerse a hacer el 'tiktoker' en pleno centro de la Gran Manzana al tiempo que ordena a su equipo de comunicación que le graben haciendo el chorra. ¡Qué esperpento, Albares! pic.twitter.com/lOtUITEhe2 — Luis Rioja (@miescano351) September 22, 2026

Y es que mientras España afronta crisis diplomáticas, tensiones con Marruecos, problemas en Ceuta y una política exterior cada vez más cuestionada, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, decidió que lo prioritario es grabarse en TikTok en medio de Manhattan.

El titular de Exteriores, que viajó a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, no encontró mejor forma de representar a España que ponerse a hacer el influencer en plena Gran Manzana.

Según se ha visto en redes, el ministro ordenó a su equipo de comunicación que le grabara haciendo el ‘chorra’ en el centro de la ciudad, con el típico estilo desenfadado y artificial de los creadores de contenido. Un espectáculo bochornoso que generó todo tipo de comentarios de incredulidad y burla.

No es la primera vez que Albares se apunta a la moda de las redes.

Ya en 2024 abrió cuenta en TikTok con la excusa de acercar la política exterior de forma sencilla a los jóvenes. El resultado: vídeos explicando su uniforme diplomático (el que más visitas acumuló), frases hechas y un estilo que más de uno comparó con Epi y Blas. Ahora, lejos de Madrid y con el presupuesto público detrás (recordemos los casi 180.000 euros que costó un viaje anterior de cuatro días a Nueva York con comitiva), el ministro vuelve a priorizar el postureo digital sobre la diplomacia seria.

El contraste es sangrante. Mientras Albares se dedica a posar y grabar en las calles de Nueva York, la política exterior española sigue marcada por claudicaciones, silencios y una imagen de debilidad que no pasa desapercibida.

El mismo ministro que presume de modernidad en redes es el que ha acumulado críticas por su gestión con Rabat, por la pérdida de peso de España en América Latina y por una diplomacia que muchos califican de errática y subordinada a los intereses del sanchismo.

El esperpento no es nuevo, pero cada vez resulta más llamativo. Un ministro de Exteriores que se comporta como un tiktoker más, rodeado de su equipo de comunicación en lugar de centrarse en las negociaciones y reuniones de alto nivel que se supone que le llevaron a la ciudad. Todo muy ‘cercano’, sí. Pero también muy insustancial.