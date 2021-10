3 razones o formas para convertir tu afición creativa en negocio

Hoy en día, son muchas las personas que tienen hobbies creativos y que, no lo han pensado y nunca se lo han planteado, pero pueden crear un negocio en torno a dicha actividad artística. No es algo que sea fácil, pero con tesón y empeño se puede conseguir vivir de tu pasión.

Imagina, por ejemplo, que tu pasión es la fotografía. Entonces, no debes dudar ni un segundo en crear una página de fotografía si quieres vivir de ello. De esta forma, podrás mostrar tus trabajos a los usuarios de Internet y que así, en algún momento, si necesitan de tus servicios fotográficos puedan contratarte a ti frente a otros fotógrafos de la competencia.

Pero no solo se puede hablar de fotografía, sino que, hoy en día, hay un sinfín de profesiones creativas (como la pintura, la joyería o las manualidades) que se han convertido en una auténtica revolución, sobre todo gracias a su explosión a través de las redes sociales y que han hecho que sean muchos los que se han planteado monetizar su hobby.

Aunque muchos sienten miedo de dar el salto y convertir su hobby en negocio, sobre todo por pensar en el fracaso de pensar que no se sentirán felices si intentan monetizar esa actividad y no les sale bien, lo cierto es que otros ven una oportunidad en ganarse algo de dinero realizando una de sus pasiones diarias.

Si eres del segundo grupo, del que quiere intentar convertir su hobby creativo en un negocio, a continuación te vamos a ofrecer algunas razones y consejos clave para que logres hacerlo con éxito sin morir en el intento.

Creación de un plan

Una de las claves para poder llegar a ingresar dinero a través de tu hobby es que traces un plan. Eso sí, ten en cuenta que este plan va a tener que ser replanteado muchas veces a lo largo de tu carrera, aunque sí que es cierto que siempre debes tener planeada una estrategia desde el principio.

Al trazar tu plan, lo que deberás hacer es imaginarte, al principio es ganándote la vida con tu hobby a media jornada y luego intentar aspirar a trabajar en tu hobby a tiempo completo. Básicamente, con este plan, de lo que se trata es de no lanzarte a ciegas y esperar solo a que las cosas te salgan bien.

Siempre tratarlo como un trabajo

Si quieres monetizar tu actividad artística, lo fundamental que tendrás que hacer es tratar tu hobby como si fuera tu trabajo. Es decir, si quieres que sea tu principal fuente de ingresos (o una secundaria) tendrás que darle siempre la atención que se merece este hobby.

Para ello, no dudes nunca en conseguir siempre el tiempo necesario para trabajar en tu hobby, aprender mucho sobre la industria y también sobre marketing y ventas y todo esto te va a permitir siempre mejorar constantemente y obtener los mejores resultados positivos.

Lo que sí debes saber es que mientras más tiempo esperes para empezar a monetizar tu hobby, seguro que acabarás convenciéndote de no hacerlo. Asimismo, si quieres iniciarte y tener éxito, puedes aprender mucho a través de Internet, gracias a los consejos sobre negocios que ofrecen un sinfín de personas que ya se han aventurado a lanzarse a convertir su hobby en su propio negocio.

La importancia de la presencia online

Hoy en día, es fundamental tener presencia online para poder destacar frente al resto de la competencia. Ten por seguro que si no muestras tu negocio en Internet, no podrás llegar a un gran número de usuarios y que estos se conviertan en potenciales clientes.

Con presencia online nos referimos a crear y mantener sitios webs, tener un perfil en redes sociales y crearte una marca como profesional a través de la Red. Eso sí, siempre deberás manejar una misma línea gráfica y ofrecer siempre la misma imagen, para que así los usuarios te identifiquen de forma rápida y fácil.

En la actualidad, las redes sociales son la herramienta clave para conseguir llegar a tu target o público objetivo, para así mostrar lo que haces y que todos los clientes vean como trabajas en tu hobby creativo. Las redes sociales te pueden servir para ilustrar tu trabajo con excelentes fotografías con las que poder captar la atención de los usuarios. Pero no peques de solo mostrar imágenes bellas sino que también deberías intentar mostrar el lado más humano tuyo. Para eso, no dudes en mostrar vídeos y fotografías dándolo todo en ese hobby que pretendes convertir en tu profesión.

Lo que sí tienes que tener claro es que no es oro todo lo que reluce, sino que no debes pretender conseguir ganar dinero sin dedicarle tiempo a eso que te apasiona. Es decir, no se trata de un trabajo sencillo y solo con el paso del tiempo podrás ver resultados económicos.