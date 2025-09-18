Telefónica es reconocida como líder en el SPARK Matrix™ de QKS Group para Network as a Service (NaaS)

Telefónica, a través de su unidad de negocio global Telefónica Global Solutions (TGS), ha sido reconocida como líder en el informe ‘SPARK Matrix™: Network as a Service Q2 2025’ de QKS Group. La sección de líderes representa a organizaciones que marcan la pauta en sus sectores y son reconocidas por sus sólidas capacidades tecnológicas y su enfoque centrado en el cliente, lo que las posiciona como socios de confianza para organizaciones que buscan crecimiento estratégico y ventajas competitivas sostenibles.

La firma de analistas define Network-as-a-Service (NaaS) como un modelo de entrega centrado en la nube y basado en OPEX que abarca el diseño, la implementación, la gestión, la supervisión y el funcionamiento de la infraestructura y los servicios de red. El mercado de Network-as-a-Service está experimentando una transformación estratégica, alineando la infraestructura de red más estrechamente con los requisitos dinámicos de las empresas y los entornos de nube híbrida. Este cambio está impulsado por las empresas que migran a arquitecturas multinube, el aumento de la conectividad edge y la necesidad de agilidad operativa.

Telefónica Global Solutions ofrece su solución NaaS a través de Dynamic Network. Esta solución redefine la forma en que las empresas gestionan la conectividad, haciendo que las operaciones de red sean tan fluidas y ágiles como la gestión de los servicios en la nube. Los usuarios obtienen la capacidad de operar una red inteligente y totalmente virtualizada sin necesidad de invertir, construir o mantener una infraestructura física. Basada en una arquitectura API-first, la plataforma ofrece una experiencia de conectividad multiacceso totalmente digitalizada y automatizada que se puede implementar con solo pulsar un botón.

Este enfoque ofrece a los clientes lo mejor de ambos mundos: la rentabilidad y la flexibilidad del acceso basado en Internet, combinadas con la fiabilidad, el rendimiento y el alcance global de la sólida infraestructura de red de Telefónica. Al transformar la forma en que se consumen y gestionan las redes, TGS ayuda a las empresas a acelerar su transformación digital, escalar con agilidad e innovar más rápidamente, al tiempo que mantienen un control y una visibilidad totales sobre su conectividad.

Kelly Álvarez, directora de producto y marketing de TGS, afirma: “Estamos muy orgullosos de que QKS Group haya reconocido a Telefónica como líder por el Network as a Service (NaaS) de Telefónica Global Solutions. A través de nuestra solución Dynamic Network, permitimos a nuestros clientes reducir los costes de implementación de infraestructura y operativos, al tiempo que obtienen una mayor flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad en la gestión de su conectividad. Creemos que nuestra competencia en la gestión del acceso local, combinada con el amplio alcance de nuestra red internacional y nuestras sólidas capacidades de integración, nos permite crear una propuesta de valor única para las necesidades de conectividad de nuestros clientes”.

Según Kaushik Vijay Venkatesh, analista principal de QKS Group, “Dynamic Network de Telefónica Global Solutions representa un cambio de una infraestructura rígida y controlada por el proveedor a arquitecturas flexibles y basadas en políticas que se adaptan a las necesidades cambiantes de las empresas. Su plataforma gestionada a nivel mundial integra opciones de conectividad privada y pública, incluyendo MPLS, Enhanced Internet y otras tecnologías de acceso local, junto con conexiones directas a los principales proveedores de nube. A través de APIs en tiempo real y una consola centralizada, las empresas pueden presupuestar, solicitar, provisionar y gestionar servicios de manera eficiente, lo que reduce la dependencia de los sistemas tradicionales de tickets y agiliza el proceso desde el presupuesto hasta el pedido. La red aprovecha la telemetría, el análisis y la automatización basada en políticas para responder dinámicamente a las demandas de las aplicaciones y los eventos operativos, lo que mejora la estabilidad y acelera la resolución de problemas para lograr una conectividad de red robusta”.