Superar el Sarcoma de Ewing, de las tinieblas a dirigir su propio negocio

En España cada año se detectan 30 casos de Sarcoma de Ewing en menores de 14 años. Se trata de un tipo de cáncer poco conocido que afecta a niños y adolescentes y que suele ser diagnosticado antes de los 20 años.

Se origina en los huesos o en el tejido blando que los rodea, provoca fiebre, dolor, sensibilidad, posible ruptura de huesos, pérdida de peso, mucho cansancio y lo más grave, se extiende con rapidez y alcanza metástasis en diagnósticos tardíos. Alejandro Lequio, hijo de Ana Obregón, ha sido el último caso mediático de este tipo de cáncer.

David Galván cuenta ahora la historia de cómo lo superó cuando era un adolescente. Lo hace con el libro Bailando con los Lobos (Kálathos Ediciones) donde relata cómo fue su lucha en una época donde la medicina no aplicaba los tratamientos que se aplican hoy en día.

“Me ha costado 25 años “sanar” emocionalmente y poder plasmar en este libro todo lo que viví”, relata David, quien confiesa que hace apenas un año era incapaz de escribir dos líneas seguidas sobre su enfermedad.

Era un chaval cuando le diagnosticaron Sarcoma de Ewing, truncando así el día a día de cualquier niño normal y frenando de golpe su desarrollo, sus relaciones, dándole a conocer el miedo y obligándole a gestionar toda la incertidumbre que la situación provocaba.

“Los médicos en aquel entonces no te daban toda la información, no te hablaban de secuelas hasta que las tenías prácticamente encima” recuerda David, “es fundamental no perder las ganas de vivir, seguir las indicaciones, afrontar la lucha con la actitud adecuada…hacer todo lo que esté en tus manos”.

Superar la enfermedad no fue fácil pero lo consiguió, a día de hoy convive con algunas secuelas pero eso no le frena desarrollar con pasión su oficio. David es asesor fiscal y tiene su propio negocio en Alcobendas. Está casado, tiene dos hijos y ahora busca ser inspiración para todas aquellas personas que, de una manera u otra, estén librando su particular batalla contra el cáncer.

“Tener determinadas secuelas no nos hace inferiores” sentencia el autor, que también señala que “debemos saber darle la importancia justa a las cosas que nos suceden”.

“Bailando con los lobos” está disponible en librerías y en Amazon.

Un porcentaje de los beneficios se destinan a La sonrisa de Alex y Fundación Aladina.

