Un nuevo informe de los CDC muestra que el 57% de las adolescentes experimentan desesperanza persistente

Las CDC publicaron un nuevo estudio que muestra que casi 3 de cada 5 (57%) adolescentes estadounidenses se sentían persistentemente tristes o desesperanzadas en 2021, casi el doble que los chicos. Esta cifra representa un aumento de casi el 60% y es el nivel más alto registrado en la última década.

La alarmante cifra de 1 de cada 3 chicas que considera el suicidio es una crisis nacional y exige una acción rápida.

La ciencia demuestra que la esperanza puede enseñarse. Kathryn Goetzke, fundadora de la Fundación Internacional de Investigación y Educación sobre la Depresión (iFred) creó el plan de estudios Hopeful Minds, un programa gratuito, global y basado en pruebas que enseña a los jóvenes el «qué, por qué y cómo» de la esperanza.

¿Cómo se puede ayudar?

iFred invita a todos a unirse a ellos en el Día Internacional de la Esperanza el primer lunes de mayo (1 de mayo de 2023) para activar la ciencia de la esperanza a escala mundial.

– Descargar y enseñar las Lecciones Generales de Mentes Esperanzadas para que todos comprendan el «qué, por qué y cómo» de la esperanza, y descargar la Guía para Padres para utilizar el lenguaje de la esperanza en casa.

– Unirse a la campaña en las redes sociales del Día Internacional de la Esperanza.

– Compartir en las redes sociales las imágenes completadas del Libro de tareas sobre la esperanza de Hopeful Minds Overview, y etiquetar a@ifredorg, para enseñar a otros y difundir los mensajes de esperanza.

– También se puede participar en el Desafío Mundial de la Esperanza y publicar sus imágenes o utilizar las propias.

– Animar a los jóvenes a grabar la canción «With this Hope in My Heart» y a subirla a www.voicesaround.com antes del 31 de marzo. (El objetivo es preestrenar la canción el Día Internacional de la Esperanza, el 1 de mayo de 2023, con «TUS voces»).

– Pedir al alcalde, gobernador o escuela que emita una proclama por la esperanza e inspirar a los dirigentes para que se conviertan en una Ciudad con Esperanza.

– Inscribirse para colaborar en el Día Internacional de la Esperanza.

«TÚ PUEDES MARCAR LA DIFERENCIA»

«La esperanza es tangible y enseñable, y es un ingrediente esencial para una trayectoria vital de éxito». – Myron Belfer, MD, MPA, Asesor de Hopeful Minds y Profesor de Psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Infantil de Boston – Facultad de Medicina de Harvard.

Video

Fuente Comunicae