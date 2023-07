Gungnir proporciona información actualizada sobre los trabajos de exploración en Suecia

Gungnir Resources Inc. (TSXV:GUG)(OTC PINK:ASWRF) («Gungnir» o la «Compañía») se complace en proporcionar una actualización sobre la continuación de las actividades de exploración en sus propiedades Lappvattnet y Hemberget en el norte de Suecia.

Proyecto de níquel de alta ley Lappvattnet

Las perforaciones siguen centrándose en la mejora y posible ampliación del yacimiento de níquel de alta ley de Lappvattnet, y los sondeos actuales se centran en la mitad oriental del yacimiento y en zonas situadas por debajo de los recursos actuales.

En 2023 se han perforado hasta la fecha 1.115 metros en cinco perforaciones (hasta la fecha Gungnir ha perforado 6.550 metros en cincuenta perforaciones)

Se han etiquetado 122 muestras para su análisis y se enviarán al laboratorio para su preparación.

Los resultados de perforación más destacados de 2022 incluyen: 9,0 m @ 2,35% Ni incluyendo 5,66 m @ 3,02% Ni (ddh LAP22-19, de 66 m) y 18,28 m @ 1,49% Ni incluyendo 5,76 m @ 4,04% Ni (ddh LAP22-25, de 58 m)

Proyecto Hemberget

Objetivo: mineralización potencial de sulfuro de cobre-níquel asociada a una intrusión máfica (gabro) – ultramáfica estratificada de 11 km de longitud (1,86 Ga).

Nuevos conductores identificados en la parte occidental de la propiedad a partir de un estudio geofísico electromagnético (EM) en tierra parcialmente completado (Gungnir primavera 2023).

La prospección regional realizada por la empresa confirma el afloramiento de rocas intrusivas máficas, así como una amplia unidad sulfurosa que podría proporcionar las condiciones ideales para la precipitación de cobre/níquel.

Mineralización de cobre/níquel descubierta en una intrusión de gabro mucho más pequeña en el cercano proyecto de Knaften (descubrimiento de Gungnir 2017).

Se están ultimando los permisos de perforación

Se puede consultar la presentación de diapositivas de los proyectos de níquel de Gungnir en el sitio web de la Compañía para ver mapas, fotos de testigos de perforación, tablas de resultados de ensayos e instantáneas de modelado 3D (enlace más abajo):

https://gungnirresources.com/_resources/pdfs/Sweden-Nickel-Projects.pdf?v=0.890

Los recursos de níquel de Gungnir en Suecia ascienden actualmente a 177 millones de libras (80,5 millones de kg) de níquel:

Lappvattnet: Recurso inferido de 780.000 toneladas con una ley de 1,35% de níquel para 23,1 millones de libras (10,5 millones de kg) de níquel.

Rormyrberget: Recurso inferido de 36.800.000 toneladas con una ley de 0,19% de níquel para 154 millones de libras (70 millones de kg) de níquel.

El informe técnico NI 43-101 titulado «TECHNICAL REPORT on the LAPPVATTNET and RORMYRBERGET DEPOSITS, NORTHERN SWEDEN» ha sido elaborado por Reddick Consulting Inc. Las personas cualificadas son John Reddick, M.Sc., P.Geo., y Thomas Lindholm, M.Sc., Fellow AusIMM. La fecha efectiva es el 17 de noviembre de 2020.

La información técnica de este comunicado de prensa ha sido preparada, verificada y aprobada por Jari Paakki, P.Geo., Consejero Delegado y Director de la empresa. El Sr. Paakki es una persona cualificada según el Instrumento Nacional 43-101.

Sobre Gungnir Resources

Gungnir Resources Inc. es una empresa canadiense de exploración minera que cotiza en TSX-V (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) con proyectos de oro y metales básicos en el norte de Suecia. Los activos de Gungnir incluyen dos yacimientos de níquel-cobre-cobalto, Lappvattnet y Rormyrberget, ambos con recursos de níquel actualizados, y el proyecto Knaften, que alberga un sistema de oro alojado en una intrusión en desarrollo, así como objetivos de VMS (zinc-cobre) y cobre-níquel, todos ellos abiertos a la expansión y a nuevos descubrimientos. La empresa también ha añadido recientemente a su cartera de propiedades suecas la de Hemberget, un nuevo yacimiento de cobre-níquel que, según los mapas del Servicio Geológico Sueco (SGU), abarca una intrusión gabro-ultramáfica de 11 km de longitud datada en 1,86 Ga. Puede obtenerse más información sobre la empresa y sus propiedades en www.gungnirresources.com o en www.sedar.com.

Fuente Comunicae