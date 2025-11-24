Rodrigo Ramos D’Agostino propone nuevos modelos de diversificación para tiempos de volatilidad

La volatilidad en los mercados financieros internacionales ha intensificado la necesidad de modelos de inversión más resilientes. Desde tensiones geopolíticas hasta disrupciones tecnológicas, los inversores enfrentan un escenario en constante cambio.

En este contexto, Rodrigo Ramos D’Agostino, junto a Grupo Capital, plantean un enfoque actualizado y flexible para diversificar carteras con inteligencia estratégica.

«La clave en tiempos de volatilidad no está en evitar el riesgo, sino en saber distribuirlo. Una cartera bien diversificada es la mejor defensa ante la incertidumbre», afirma Rodrigo Ramos D’Agostino.

Diversificación estratégica: más allá del reparto geográfico

Tradicionalmente, la diversificación ha consistido en distribuir activos entre diferentes mercados y clases. Pero, según el análisis de Rodrigo Ramos D’Agostino, el entorno actual exige un enfoque más sofisticado, que incorpore:

Diversificación por innovación : integrar activos de sectores disruptivos como tecnología cuántica, health tech o energía limpia.

: integrar activos de sectores disruptivos como tecnología cuántica, health tech o energía limpia. Activos no correlacionados : incluir instrumentos con comportamiento independiente de los grandes índices, como materias primas, infraestructura o bonos sostenibles.

: incluir instrumentos con comportamiento independiente de los grandes índices, como materias primas, infraestructura o bonos sostenibles. Balance entre liquidez y rentabilidad : mantener acceso a capital sin comprometer oportunidades de crecimiento a largo plazo.

: mantener acceso a capital sin comprometer oportunidades de crecimiento a largo plazo. Coberturas con derivados inteligentes: utilizar productos financieros que mitiguen pérdidas en escenarios adversos sin frenar el rendimiento global.

Este nuevo paradigma permite a los inversores mantenerse protegidos ante choques repentinos sin renunciar a las oportunidades que ofrece la transformación económica.

Rodrigo Ramos D’Agostino en defensa del inversor consciente

Uno de los puntos clave que plantea Rodrigo Ramos D’Agostino es que la diversificación efectiva requiere análisis continuo, lectura de tendencias y adaptabilidad. En lugar de aplicar modelos rígidos, propone una gestión activa basada en:

Monitoreo de ciclos económicos y correlación entre sectores.

y correlación entre sectores. Lectura de señales macroeconómicas para anticipar movimientos bruscos.

para anticipar movimientos bruscos. Uso de inteligencia artificial y big data para detectar correlaciones ocultas y prever escenarios.

«Hoy no basta con tener activos distintos. Hay que entender cómo se comportan entre sí en condiciones extremas. Esa es la verdadera diversificación», subraya Rodrigo Ramos D’Agostino.

Grupo Capital: estrategias personalizadas para entornos complejos

Desde su plataforma internacional, Grupo Capital ofrece a sus clientes modelos de diversificación personalizados, adaptados al perfil de riesgo, objetivos de rentabilidad y condiciones del mercado. Este enfoque permite construir portafolios que no solo resisten la incertidumbre, sino que capitalizan las oportunidades emergentes.

Con la dirección de Rodrigo Ramos D’Agostino, el equipo de analistas de Grupo Capital combina herramientas cuantitativas con conocimiento sectorial para ofrecer asesoría estratégica en un entorno donde la gestión activa vuelve a cobrar protagonismo.