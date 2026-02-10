Héctor Manuel Montero Rodríguez publica un informe sobre el coste oculto de una mala digitalización

Héctor Manuel Montero Rodríguez, consultor especializado en transformación digital, ha publicado un informe técnico centrado en los impactos menos visibles de una digitalización mal planteada en pequeñas y medianas empresas. El documento pone el foco en los costes ocultos que no siempre aparecen reflejados en los balances, pero que afectan directamente a la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la sostenibilidad del negocio a medio y largo plazo.

El informe, disponible a través de la web oficial de Héctor Manuel Montero Rodríguez, se apoya en el análisis de proyectos reales y en la experiencia acumulada durante más de diez años acompañando a pymes en procesos de transformación digital. A partir de estos casos, el documento identifica patrones comunes que explican por qué muchas iniciativas tecnológicas no alcanzan los resultados esperados.

«Cuando una digitalización falla, el problema no suele ser la herramienta, sino la forma en la que se decidió y se implantó. Los costes aparecen más tarde y son difíciles de identificar», explica Héctor Manuel Montero Rodríguez.

Costes que no siempre se identifican a tiempo según Héctor Manuel Montero Rodríguez

Según recoge el informe, uno de los principales riesgos de una mala digitalización es que sus efectos negativos se manifiestan de forma progresiva, lo que retrasa la reacción de las empresas. En muchos casos, los problemas no se perciben como fallos tecnológicos inmediatos, sino como una pérdida gradual de eficiencia y control sobre los procesos internos.

Entre los costes más habituales se encuentran la duplicación de tareas, la pérdida de visibilidad sobre los procesos, la dependencia de herramientas poco integradas y el desgaste de los equipos, que deben adaptarse a sistemas que no responden a su realidad operativa.

Montero Rodríguez señala que, en numerosos proyectos, las pymes intentan corregir estas disfunciones incorporando nuevas soluciones tecnológicas, lo que incrementa la complejidad operativa sin resolver el origen del problema. Esta dinámica termina afectando tanto a la eficiencia diaria como a la capacidad de tomar decisiones basadas en información fiable.

«Añadir más tecnología a un proceso mal diseñado suele agravar la situación. Sin un análisis previo, la digitalización puede convertirse en una fuente constante de ineficiencia», afirma.

Un recurso para prevenir errores antes de digitalizar

El documento se basa en situaciones reales observadas en empresas de distintos sectores, lo que permite identificar patrones comunes como la ausencia de objetivos claros, la falta de indicadores de seguimiento o la implantación de herramientas sin un diagnóstico previo de los procesos.

Con la publicación de este informe, Héctor Manuel Montero Rodríguez busca ofrecer a las pymes un recurso de prevención, orientado a anticipar riesgos antes de iniciar o ampliar procesos de digitalización y a fomentar una digitalización responsable y sostenible, basada en análisis, planificación y toma de decisiones informadas.