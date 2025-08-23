La confesión de la tenista Sachia Vickery sobre su trabajo sexual en OnlyFans calienta el US Open

Maciza está y además es muy lucida.

Más fuera que dentro de la pista.

Como se ve en las fotos.

La previa del US Open 2025 no deja de sorprender.

Mientras las miradas suelen centrarse en los grandes favoritos y las nuevas promesas, la atención mediática se ha desplazado repentinamente hacia Sachia Vickery, una tenista estadounidense que, más allá de su ranking actual (número 559 del mundo), ha logrado acaparar titulares tras confesar abiertamente su trabajo en OnlyFans durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

Su frase “Es el dinero más fácil que he hecho nunca y me gusta hacerlo” ha sacudido los cimientos del circuito.

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, la polémica gira no solo en torno a la monetización de contenido “demasiado picante para Instagram”, sino a su decisión de cobrar a los hombres un depósito previo de $1.000 para salir con ella, como respuesta a experiencias negativas previas:

“Ya no salgo gratis debido al comportamiento de algunos hombres. Si quieres una cita, envíame $1.000 y lo hacemos posible”.

Esta declaración —difundida justo antes de disputar su partido de clasificación en Nueva York— ha desatado un torrente de reacciones: desde el apoyo a su autonomía financiera hasta la crítica feroz por parte de aficionados y colegas.

Tenista Sachia Vickery afirma que live que cobrar R$ 5,5 mil por encontros: “Não namoro mais de graça devido ao comportamento dos homens".https://t.co/19DwAQ1VCD — Diário do Tênis (@diariodotenisbr) August 21, 2025

El negocio detrás de OnlyFans: cifras récord y curiosidades

La plataforma OnlyFans se ha convertido en un auténtico fenómeno económico.

En 2023 generó un volumen bruto de $6.6 mil millones, con un crecimiento anual del 19% y más de $5.3 mil millones pagados directamente a los creadores.

La empresa retiene un 20% de cada transacción; el reparto es uno de los más generosos entre plataformas digitales.

Algunos datos sorprendentes:

Más del 60% de los ingresos provienen de compras puntuales (vídeos, fotos), no solo suscripciones mensuales.

El payout medio por creador ronda los $1.300 anuales, aunque las estrellas más mediáticas pueden alcanzar cifras millonarias.

En 2023, el número de creadores aumentó casi un 30%, hasta superar los 4 millones activos.

El dueño mayoritario, Leonid Radvinsky , recibió más de $472 millones en dividendos solo el último año.

, recibió más de $472 millones en dividendos solo el último año. El modelo permite a deportistas como Vickery diversificar ingresos ante la dificultad para conseguir patrocinios estables en disciplinas individuales.

Impacto en el tenis profesional: tabúes y nuevas realidades

El caso Vickery no es único. Otras tenistas como Arina Rodionova o Sofya Zhuk han recurrido también a OnlyFans para complementar sus ingresos mientras luchan por sobrevivir en un circuito donde los premios económicos caen drásticamente fuera del Top 100 mundial.

Para muchos atletas, la plataforma representa una vía directa para monetizar fama e imagen personal sin intermediarios.

Sin embargo, la línea entre contenido erótico y “sex work” sigue siendo motivo de debate.

El equipo representante de Vickery insiste: “No hay desnudos ni actos sexuales realizados”, defendiendo que su actividad no debe considerarse prostitución ni trabajo sexual convencional. La controversia pone sobre la mesa la necesidad urgente de redefinir conceptos como “marca personal”, “autonomía financiera” y “límites éticos” en el deporte profesional.

Pro Tennis Star, Sachia Vickery is Charging Men $1,000, Deposit For Dates After Joining Onlyf*Ns "I No Longer Date For Free Due To The Behavior Of Men pic.twitter.com/962xYoMFAU — Daily Loud (@DailyLoud) August 22, 2025

Curiosidades y datos locos sobre OnlyFans y deportistas

La irrupción del contenido adulto entre deportistas trae consigo situaciones insólitas:

Hay atletas que han ganado más dinero con OnlyFans en una semana que durante toda una temporada deportiva.

Algunos suscriptores pagan sumas elevadas (hasta $1.000) por experiencias personales o contenido exclusivo.

La plataforma ha visto crecer segmentos “no adultos”: chefs, músicos y hasta entrenadores físicos venden sus rutinas o recetas.

El récord oficial lo ostenta una creadora que ha facturado más de $10 millones al año.

Listas y rankings: ¿Quién gana más en OnlyFans?

Ranking Nombre / Ocupación Ganancias anuales estimadas ($) 1 Blac Chyna (celebridad) +20 millones 2 Bella Thorne (actriz) +11 millones 3 Bryce Adams (creadora) +10 millones — Sachia Vickery (tenista) No público; primeras semanas ya superó expectativas propias

Nota: Las cifras varían enormemente según popularidad y tipo de contenido; deportistas suelen estar lejos del Top mundial pero algunos alcanzan ingresos superiores a sueldos deportivos medios.

Perspectivas: ¿cambio cultural o burbuja mediática?

El caso Vickery expone cómo el negocio digital está transformando las fuentes tradicionales de ingresos para atletas profesionales.

La normalización del uso de plataformas como OnlyFans plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica del deporte femenino, la presión social sobre las mujeres deportistas y los límites entre lo privado y lo público.

El futuro dirá si este fenómeno es solo una tendencia puntual o marca el inicio de una nueva era donde el rendimiento deportivo convive con la exposición digital sin prejuicios ni tabúes.

Por ahora, Flushing Meadows vibra tanto dentro como fuera de la pista; las redes arden y la conversación está lejos de apagarse.