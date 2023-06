Santiago Segura deja KO a Willy Toledo y Antonio Maestre por husmear en sus asuntos con Hacienda

Santiago Segura mandó a la lona a Willy Toledo y Antonio Maestre por husmear donde nadie les llamó.

Todo comenzó cuando la Audiencia Nacional sentenció que la productora de la que es dueño Segura debía pagar más de 827.000 euros a Hacienda al considerar que existía un “doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida” en la declaración del impuesto de sociedades del periodo 2010 y 2011.

El actor y director aceptó la decisión de la Audiencia Nacional y reconoció que el origen del problema radica en “un desacuerdo en la interpretación de la norma”. Incluso, dejó claro que “el hecho de no haber multa” demuestra que no buscó sacar beneficio de forma irregular.

En un intento de desacreditar a Segura, Willy Toledo no dudó en meterse en un jardín al atacar a su compañero de profesión: “Lo tiene todo y le sobra todo, pero no es suficiente y quiere más. La codicia”, indicó el actor que ya demostró su hipocresía al defender la sanidad pública, pero siendo cliente de la privada.

Fue el propio Segura quien le puso los puntos sobre las íes: “Mi admiración a este señor como actor es infinita, como persona no tanto”. Incluso, aprovechó para retratarle:

“Te enseñaría un mensaje de wassap suyo agradeciéndome que denunciara en televisión el veto laboral que sufría… para ahora decir, por un titular que ha leído (en la misma prensa de la que tan poco se fía en otras ocasiones) que llevo ‘años robando a España’. En fin…”.

Toledo, lejos de rectificar, se metió aún más en el fango: “No lo digo yo ni lo dice ‘un titular de la prensa’, lo dice toda la prensa que informa sobre un auto de la Audiencia Nacional que sentencia a tu productora a pagar 827.000 euros que trataste de no pagar. Yo soy una persona regulera tirando a muy mala, pero no soy un ladrón”.

Una vez más, Segura le sacudió:

“Yo tampoco soy un ladrón. No he robado a nadie, y ni siquiera ‘debo’ nada, ese dinero se proveyó en 2016, cuando un inspector decidió que los asesores no habían aplicado correctamente una norma. Como ellos pensaban que si, se litiga con hacienda, y los juzgados deciden. No hay fraude, ya que si entendiesen que había intención de defraudar, pueden ir por lo penal, o meterte una multa (que tampoco es el caso). Que si, que es el titular llamativo clásico clickbait, y lo tuyo es lo “fácil”, leo cualquier mierda, me indigno e insulto. Y yo, pues siento mucho que estés tan equivocado”.

Finalmente, Toledo acabó lanzando una ‘bromita’ de que “por cada ‘pollo’ que ‘monto’ me pagan 30.000 euros”, lo que aprovechó el actor y director para trolearle con ironía: “Pues cuidado con las inspecciones de hacienda”.

Y sentenció: “Para ti la perra gorda, yo estoy tranquilo y satisfecho con mi aportación a lo público, fruto de todo mi curro a lo largo de mi vida”.

En los ‘zascas’ de Segura incluso salió Juan Carlos Monedero vapuleado, a quien también le recordaron sus ‘problemitas’ con Hacienda: “A ver Willy, la prensa no me ha llamado ladrón, como tú, y los que han patinado y hablado de fraude, que no es, pues si que serán demandados. Entiendo que tú, tus declaraciones, las has hecho a la perfección y has pasado airoso las inspecciones que hayas tenido, te felicito por ello. Pero no siempre pasa eso, y con algunos contribuyentes tiene el fisco discrepancias (hasta con Monedero)”.

Con un pie en los tribunales

Al observar cómo Toledo acabó en la lona, Antonio Maestre intentó tomar el relevo y ganar sus ‘cinco minutos de fama’.

El tertuliano de izquierdas tildó de “listo” al creador de ‘Torrente’, pero el tiro le salió por la culata cuando le retrataron sin esfuerzo:

“Máxime cuando asesores fiscales son los que hacen las declaraciones a hacienda. El hecho de no haber multa ya te indica que es un desacuerdo en la interpretación de la norma. Pero, que puedes esperar de “periodistas” ponzoñosos y amarillistas como Antonio Maestre”.

Y añadió: “La diferencia entre y tú y yo, es que yo no voy señalando gente con el dedo. No conozco ni siquiera a mi asesor fiscal. Es una empresa mía a la que reclaman, por una distinta interpretación de una norma en un par de ejercicios, tras una inspección en el 2016. Y si lo que pretendes es insinuar que he tenido intención de defraudar a la hacienda pública… pues ya entonces nos veremos en los tribunales”, explicó Segura en Twitter.

“Pagaré si me corresponde, como he hecho toda la vida, ahora, lo de callar me lo veo más difícil y menos porque lo diga un chulo perdonavidas como tú”, zanjó Santiago Segura.

