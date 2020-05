Una pareja de youtubers se ‘deshacen’ de su hijo adoptivo con autismo y era el protagonista de su canal

Los estadounidenses Myka y James Stauffer son unos populares youtuber que cuentan en su canal con más de 700.000 seguidores.

Tienen cuatro hijos biológicos pero hace tres años adoptaron a Huxley un niño de China al que ahora han decido ‘reubicar’.

Ellos se habían hecho populares en las redes sociales por sus videos sobre la adopción de Huxley y sus desafíos.

Desde 2017 habían recibido patrocinios y también ingresos por sus videos.

Pero el martes 26 de mayo, salió a la luz que el niño ya no vivía con ellos, poco después de que algunos usuarios hicieran notar que el bebé llevaba tiempo sin aparecer.

A través de un vídeo compartido en su canal de youtube, la pareja ha explicado que no sabe cómo cuidar a Huxley. «Una vez que llegó a casa, había muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes y que no nos dijeron», se ha justificado él.

«Nunca hemos querido estar en esta posición. Y hemos estado tratando de satisfacer sus necesidades y ayudarlo en todo lo posible… Realmente le queremos», decían los padres.

La pareja expresó que los problemas de comportamiento del bebé, sin especificar cuáles, hacían muy complicada la convivencia de la familia, que tiene otros cuatro niños.

Y aunque algunos se ha mostrado comprensivos con su decisión, una ola de críticas los acusan de haber explotado al bebé para hacer carrera en YouTube.

«¿Me siento un fracaso como madre? Al 500%», ha dicho Myka, informando que Huxley vivía con una ‘nueva mamá’ en un ‘hogar definitivo’.

«Está prosperando, está feliz, le está yendo muy bien y su nueva mamá tiene capacitación profesional médica y encaja muy bien», argumentaba la pareja de youtubers.

En la descripción de su canal de Youtube el pequeño Huxley ya no aparece entre el recuento de sus hijos. «Soy Myka Stauffer, una mamá de 4 niños de Ohio y casada con mi mejor amigo. ¡Me encanta compartir videos sobre la vida familiar, bricolaje, organización, ejercicios, limpieza, estilo de vida y videos del día en la vida!», describe.