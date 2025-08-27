Tragedia en Minneapolis: este facineroso abre fuego en una escuela católica, asesina a tres niños y deja una veintena de heridos

Terrible.

Escalofriante.

La tranquilidad de la Annunciation Catholic School, en el sur de Minneapolis, se vio brutalmente interrumpida la mañana del miércoles, 27 de agosto de 2025, cuando un tipo armado con un rifle r¡semiautomático irrumpió en el centro educativo y abrió fuego contra los chavales durante el inicio de la jornada escolar.

El tiroteo, que comenzó en torno a las 8:45, ha dejado un saldo devastador: tres niños fallecidos, siete menores en estado crítico y hasta veinte personas heridas, la mayoría estudiantes, según han confirmado tanto fuentes policiales como responsables del distrito escolar.

La noticia ha generado una ola de consternación en la ciudad y ha puesto de nuevo el foco sobre la seguridad en los centros educativos y la violencia armada en Estados Unidos.

El suceso ha movilizado a todos los cuerpos de seguridad de la ciudad y ha obligado a evacuar el área comprendida entre West 54th Street y las avenidas Harriet y Garfield, donde se ubica el colegio.

El facineroso, vestido de negro y armado con un rifle, se quitó la vida tras perpetrar el ataque, según han confirmado fuentes federales.

Robin Westman, identificado como el autor del tiroteo masivo perpetrado hoy en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, habría gestionado un canal de YouTube denominado “Robin W”, ahora eliminado.

Este canal incluía videos que mostraban armas, un manifiesto en ruso e inglés, y un plano de la Iglesia de la Anunciación.

En dichos videos, Westman, que tenía 22 años, exhibía su manifiesto junto a armas pintadas con consignas prorrusas, pro-trans, procomunistas, anti-Trump, anticristianas, antisemitas, antiindias y otras frases vinculadas a temas polémicos actuales y memes en línea.

Portaba tres armas: un rifle , una escopeta y una pistola , las cuales utilizó durante el ataque.

Westman, quien no tenía antecedentes penales significativos, abrió fuego a través de las ventanas de la iglesia durante la misa matutina.

Un video, compartido por el miserable horas antes del ataque, mostraba un manifiesto con frases como “ Kill Donald Trump ” y “ RIP Donald Trump ” en un cargador, además de dibujos de la iglesia y preparación de armas. En la grabación, Westman susurraba frases como “ quiero matarme ” y expresaba haber “ perdido toda esperanza ”, describiendo el ataque como su “ acción final contra el mundo ”.

Se especula con la posibilidad de que el tipo sufriera algún tipo de cáncer.

Su madre, Mary, trabajó en la escuela atacada y era un personaje muy querido.

Primeras hipótesis

Todaviía no se conocen los motivos concreto que que llevaron a Westman a perpetrar la masacre, aunque las autoridades han insistido en que la prioridad es esclarecer si se trató de una acción planificada o de un acto impulsivo, y si contó con algún tipo de apoyo logístico o cómplices.

Entre las primeras líneas de investigación se barajan tanto motivos personales como la posibilidad de que el agresor actuase en solitario, movido por un resentimiento previo.

El hecho de que el ataque coincidiese con la celebración de una misa escolar —programada a las 8:15 según el horario del colegio— ha suscitado preguntas sobre la intencionalidad del momento elegido para maximizar el daño, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Impacto en la comunidad y respuesta institucional

El tiroteo ha provocado una respuesta inmediata de las autoridades, con la presencia en el lugar de la policía local, el FBI, la patrulla estatal y equipos de emergencias médicas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha mostrado su consternación por la tragedia y ha expresado su apoyo a las víctimas y sus familias: “Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuyo primer día de colegio se ha visto marcado por este acto atroz”. Por su parte, el presidente Donald Trump ha asegurado que la Casa Blanca sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y ha pedido a la ciudadanía que se una en oración por los afectados.

La Archidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha habilitado un punto de reunión para las familias y ha coordinado la atención psicológica tanto a los estudiantes como al personal docente y a los familiares. La rápida reacción de los servicios de emergencia ha permitido evacuar a los heridos a varios hospitales de la ciudad, entre ellos el Children’s Minnesota, donde cinco menores reciben atención especializada.

Datos relevantes y contexto reciente

El tiroteo se produjo durante el arranque de la jornada escolar, en el momento de mayor afluencia de menores en el recinto.

La escuela Annunciation, con más de 300 alumnos, es uno de los centros católicos de referencia en el sur de Minneapolis.

Los hospitales de la zona han recibido a una decena de niños heridos, de los cuales siete permanecen en estado crítico.

Las fuerzas de seguridad han acordonado el área y piden a la población que evite desplazarse a la zona de West 54th Street mientras prosiguen las labores de investigación y atención a las víctimas.

El ataque ha sucedido apenas una semana después de que la ciudad reforzara los protocolos de seguridad en centros educativos tras el repunte de incidentes violentos registrados en el área metropolitana este verano.

Entre los testimonios recogidos destacan los de varios profesores que, según relatan, lograron encerrar a los alumnos en las aulas siguiendo el protocolo de emergencia, lo que evitó una tragedia aún mayor.

La comunidad católica de Minneapolis ha convocado una vigilia en memoria de las víctimas para esta tarde, en la iglesia contigua al colegio.

La rápida reacción de una profesora, que logró activar la alarma y avisar a los servicios de emergencia en menos de un minuto, ha sido clave para contener el avance del agresor y facilitar la evacuación de los menores.

El suceso ha reabierto el debate sobre el acceso a armas de asalto y la necesidad de reforzar la seguridad en centros escolares, cuestión que ya estaba presente en la agenda política estatal tras los últimos tiroteos registrados en el país.

Reacciones sociales y análisis

El tiroteo en la Annunciation Catholic School de Minneapolis ha generado una oleada de solidaridad y, al mismo tiempo, de indignación ante la persistencia de la violencia armada en entornos escolares.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a las familias afectadas y de demandas para que se tomen medidas urgentes que eviten que tragedias como esta se repitan.

Los expertos consultados destacan el impacto psicológico que este tipo de sucesos tiene en los menores, así como la importancia de fortalecer los programas de prevención y atención temprana en salud mental.

Minneapolis, una ciudad marcada en los últimos años por episodios de violencia, vuelve a situarse en el epicentro del debate nacional sobre la seguridad y la convivencia.