Chistes: unos cuantos de médicos que no empiezan con el ‘doctor, doctor’, pero arrasan en Twitter

No están los tiempos como para para tomarse a broma la salud, pero lo cierto es que los médicos en general y en particular lo que ocurre en las consultas, las salas de operaciones e incluso autopsias siempre da material para chistes.

Lo clásico, lo que corresponde es comenzar con eso de “doctor, doctor”, pero vivimos en la era de Internet y las redes sociales, así que hoy, excepcionalmente, vamos tirar de Twitter:

—El doctor me ha quitado la sal, la cerveza, el vino, el marisco y la carne de ternera. —La última vez que vas con la compra al médico.

-Diga treinta y tres. -Doctod, lo mio es una dotuda de piedna, no lo veo necesadio. -Jajajaja, venga joder ¿que le cuesta?

– ¿Cómo está mi marido, doctor?

– Ha muerto, lo siento.

– ¿Puedo ver su cuerpo?

– Está bien, pero debo advertirle de que no me he depilado.

