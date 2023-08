Día 26 de EXPEDICIÓN BALMIS, SALVANY Y ZENDAL / Entre abrazos y lágrimas, termina ‘Vuelta al mundo’

Desde las 5:00 de la mañana empiezan las despedidas finales del Proyecto Vuelta al Mundo 2023, Expedición Balmis, Salvany y Zendal, Primera Vacunación Global (1803-1810).

La mayoría de los 50 jóvenes iberoamericanos no han dormido en toda la noche, abrazados a sus compañeros y recordando cada momento del maravilloso viaje que les queda para siempre en sus mentes, la Isla de Tabarca, los bosques navarros, la navegación por la ría de Bilbao, el Camino de Santiago Inglés, la Plaza del Comercio de Lisboa abarrotada de jóvenes de la JMJ, la ‘paella metalica’ en Sevilla, la gymkhana nocturna de Montilla, el Sendero Félix Rodríguez de la Fuente en Aguilar de la Frontera o la suelta de tortugas caretta en el Océano Atlántico, en África.

Son tantos lugares, tanta gente interesante, tanto compañerismo en cada momento, que podrían estar charlando otros 26 días, lo que ha durado este intensísimo viaje transformador.

También se abrazan a sus monitoras, que les han cuidado como si fueran sus hijos, y ahora se empiezan a dar cuenta de su increíble valor. Son Elena, Pepa y Zeltia, 3 titánicas mujeres que ahora no dejan de recibir en compensación el enorme cariño que ellas les han dado.

Jesús Luna, el director de VaM, canta por última vez su canción preferida, ‘Pepito conejo’, coreada al unísono por los estudiantes, y los camarógrafos ‘Tamalito’, ‘Deivid Drone’ y Pecker, que humildemente os he ido relatando esta aventura, incrustamos nuestros objetivos en las expresiones de dolor y llanto por dejar de convivir con sus ya eternos amigos.

Quiero citar la labor excepcional del equipo médico, capitaneado por Alfonso Camacho ‘el tenor’; el ingente trabajo de Antonio Cebas y Javi de material; las clases de gimnasia, bailes latinos y masajes japoneses ‘Shiatsu’ de Silvia Ávila; a Rodrigo ‘ODS’; y sobre todo a Jesús Luna que, exceptuando sus dotes de canto con megáfono, ha sido un grandísimo ejemplo para todos.

También dar las gracias a todos los conferenciantes que de una manera filantrópica, como ocurrió entre 1803 y 1810 en la REFV, Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, han contribuido a enseñarnos la historia de nuestros héroes, como José Vicente Tuells sobre la figura del Doctor Francisco Xavier Balmis, director de la REFV; la de Fernando Bualde sobre Cipriano Barace, que fundó Trinidad en Bolivia; Salvador Carbó y Jorge García Gómez-Tejedor nos instruyeron sobre el genial Pablo Picasso en el homenaje que le hicimos en el 50 aniversario de su muerte; o la de Antonio López Mariño sobre nuestra protagonista Isabel Zendal, la única mujer que navegó en la corbeta María Pita para cuidar de los 22 niños expósitos; o David Rosa sobre la importancia infinita de la naturaleza (con su inseparable pizarra).

No quiero dejar atrás a Jesús Garrido, Presidente Honorífico de VaM, que es como un segundo padre para Luna y para mí, ni a los diferentes Coordinadores del Proyecto VaM, como Antonio Tena en el País Vasco; los hermanos Bestraten en Cataluña; Andreia Madeira en Portugal; Dolores Vázquez en Galicia, que además se encarga de la encuesta de valoración final; el periodista y profesor Juan Pablo Bellido en Andalucía; nuestra adorable Jenny Armengol en Madrid; o los hermanos Luna, Antonio y Luis, en Ceuta.

Un sincero aplauso a todos los patrocinadores, auspiciadores y colaboradores que han ayudado a este programa cultural, educativo y de aventuras, especialmente a la AECID y la SEGIB, pero sin olvidarme del Senado de España, UCCI, UAM, Iberdrola, RENFE, Pilot y LG.

Pero el más cariñoso de los aplausos se lo dedico a Antonio Vicente, que lleva más de 40 años apoyando proyectos de aventura, equipando a los expedicionarios con un material excelente y ‘Hecho en España’, como reza su slogan, una persona que nos vino a saludar en la visita a su fábrica de Panama Jack en Alicante y se le saltaron las lágrimas cuando vio a los jóvenes iberoamericanos calzados con sus famosas botas, las más vendidas del mundo.

Se va el bus de Lionel, nuestro súper conductor, hacia Barajas y emito en directo ese momento final. Es mi último vídeo, ¿o no?. Me dice Carlos Herrero ‘Tamalito’ que al venezolano Álvaro Chang le va a venir a recoger su hermano, que llevan sin verse 13 años, y no puedo dejar de filmarle. Es una buena historia…

Y es que mi corazón está unido a ‘Jackie Chang’, ‘el Alcalde’, ‘Sonrisas’, ‘Modelo’, ‘Star’, Ana Selvy y María Julia del exitoso Aula de Música, ‘Trending Topic’ o el hombre que vio por primera vez el mar, ‘Tok Tik salsa picosa’, ‘la Jabonera’, ‘Barranquilla’, ‘la Química’, ‘Peñarol’, ‘el Rubio alto’, ‘la que mejor habla’, ‘las Cubanas’, ‘Sol’, ‘el Maño’ o ‘la Cojita’. Vosotros no les conocéis, pero ellos saben quiénes son y lo mucho que nos hemos reído juntos.

Por ellos Jesús Luna y yo creamos este proyecto, según las enseñanzas de nuestro mentor Miguel de la Quadra-Salcedo, para conseguir que aprendan, se unan, se entiendan por encima de nacionalidades y sexos. Una vuelta al mundo a sus ideas para mejorarlo, y me temo que, de nuevo, lo hemos conseguido.

Mil gracias a todos y, por último, a Alfonso Rojo, José Pablo y José Antonio González, enormes periodistas que me han ayudado a publicar mis crónicas en este medio en el que llevo escribiendo ya 10 años: Periodista Digital.