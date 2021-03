Ventajas del formulario ESTA para viajar a EE.UU.

Si estás pensando en visitar los Estados Unidos debes saber que necesitas un visado especial. Si el motivo de tu viaje es por ocio o por negocio, existe un permiso especial, el formulario ESTA, que está diseñado para hacer los trámites más sencillos y reducir los tiempos de espera del visado tradicional. Desde la instauración de este formulario en 2009, los trámites para viajar a EE.UU. se han simplificado, por lo que miles de viajeros así como empresas de turismo y aerolíneas han podido beneficiarse. Si tienes pensado visitar este país por turismo o tienes actividades laborales que no exceden los 90 días, puedes optar por el formulario ESTA si cumples los requisitos. En este artículo, te explicamos cómo solicitar este formulario para viajar a los Estados Unidos.

¿De qué se trata el formulario ESTA?

El formulario ESTA, cuyas siglas en inglés denominan Electronic System for Travel Authorization, es un sistema automático en línea que permite acceder a los Estados Unidos de forma más sencilla y rápida que el visado tradicional, siempre que el viaje no sea superior a 90 días. Desde la creación de esta iniciativa en 2009, España forma parte del programa Visa Waiver Program (VWP), por lo que se beneficia de este formulario junto a otros países. La principal ventaja del ESTA es la sencillez del proceso de solicitud y de pago. Tan solo necesitas conexión a internet para rellenar la solicitud, tras la que accederás a la pasarela de pago para abonar el importe con diferentes formas de pago.

¿Qué documentos debo aportar en mi solicitud?

Para que tu solicitud sea efectiva necesitarás tener una serie de documentación en regla. Para empezar, necesitas un pasaporte electrónico con chip que contenga una fotografía e información biométrica. Si hace años que no renuevas tu pasaporte es posible que no tenga el chip electrónico, aunque los documentos expedidos a partir de 2006 acostumbran a tenerlo. En el caso de que tu pasaporte sea antiguo y no tenga el chip no podrás realizar la solicitud del formulario ESTA y deberás pedir un visado ordinario. Es importante indicar el motivo del viaje, turismo y negocios, así como la duración del mismo, siempre que no supere los 90 días. Si no hay sorpresas y has aportado correctamente toda la documentación, accederás a la pasarela de pago para abonar el importe.

¿Cómo realizar la solicitud del formulario ESTA?

Si has pensado en emigrar a Estados Unidos por motivo de trabajo, el formulario ESTA te puede resultar muy útil. Desde la web puedes consultar toda la información necesaria así como la documentación que necesitas aportar. Ten en cuenta que si has estado en países como Libia, Irak, Irán, Somalia, Sudán, Siria o Yemen a partir del 1 de marzo de 2011 no podrás solicitar este formulario debido a leyes americanas antiterrorismo. En ese caso deberás solicitar un visado tradicional para viajar a los Estados Unidos de América. Si tu documentación está aceptada y realizas el pago, en menos de 72 horas ya puedes recibir tu ESTA.