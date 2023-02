Opinión: Sin diálogo candidaturas avanzan

El primer experto en política no fue Machiavello, sino Jesuscristo. Él como hijo de Dios,conocía muy bien las debilidades y las fortalezas del ser humano. La biblia fue escrita según la redacción de la época. Realmente Jesús era un maestro. De esos maestros que enseñaba con amor, con ejemplo y también regañaba, castigaba. Era un duro crítico del imperio romano. Conocía muy bien al ser humano, su naturaleza. Desde el principio sabía su destino.

Machiavello, quizá su fortaleza radicó en que sistematizó las ideas que permiten a un hombre ganar poder.

La mayoría de los políticos en ejercicio, aprende equivocándose, pocos lo hacen desde la reflexión de textos o enseñanzas.

La triple concepción de la política la hace ver como una técnica, una ciencia y un arte.

Me inclinó más por la última categoría.

En política suelo repetir, nunca pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar.

Digo esto porque los hechos me convencen de que el gobierno de Nicolás, no tiene ningún interés en dialogar. Ni tampoco tiene respeto por el promotor del mismo.

Bajo esa consideración es difícil esperar un resultado.

El Madurismo no se conforma con condicionar en demasía el diálogo, fijando tareas para seguir en el mismo.

Manipula el resultado de los acuerdos y tergiversan interesadamente sus resultados..

Todos los días bajo la coyuntura de la crisis Rusia-Ucrania y la necesidad urgente desde el punto de vista energético del petróleo venezolano, reta a los Estados Unidos con declaraciones de irrespeto, de quebrantamiento de una elemental diplomacia.

Ellos están convencidos que “los gringos” soportan todo por el bendito material que en Venezuela luce inerte ante una quebrada industria.

La tolerancia también tiene niveles.

Maduro continúa en sus relaciones estrechas con los enemigos de la paz mundial: Rusia e Irán. Con estos dos celebran acuerdos, beneficiosos para ambos y de jugosas retribuciones para los “lobistas” entre ambas naciones.

Ha prometido entregar parte del territorio a sectas iraníes. De hecho, esa es una realidad en el sur del país.

Maduro hipotecó el país a los chinos, quienes desde el punto de vista político, son los auténticos enemigos del mundo occidental.

En resumen y sin abundar en más detalles, concluyó que el madurismo no quiere diálogo sino entrega, bajo la simulación de un acuerdo entre las partes.

Curiosamente en lugar de que el madurismo busque el diálogo, es la oposición tradicional la que anda obediente bailando la música que ellos interpretan.

Señales que lucen mudas, que no se expresan, sobre temas que le interesan al país.

El madurismo-chavismo, no se conformará con la entrega del dinero, incluso ni con el reconocimiento tácito de las naciones que aún no lo han hecho.

Ellos quieren más.

Le concedieron la libertad a los sobrinos de Cilia, y le quitaron las sanciones a otro de sus parientes.

Ahora piden la eliminación de las “inexistentes” sanciones, excusa principal para justificar el desastre.

Mañana seguirán insistiendo con la libertad de Alex Saab y seguramente pedirán que desaparezcan las órdenes de captura en contra de Nicolás, Diosdado, entre otros.

Y no lo duden queridos lectores, habrá elecciones en los términos que ellos determinen o sencillamente no habrán. No por lo menos unas elecciones con transparencia e igualdad.

Los presidenciables

Producto de lo mencionado anteriormente, la candidatura de María Corina, subestimada por el chavismo y por la oposición tradicional, viene creciendo. Cada vez su plataforma se aleja más, del que está de segundo, según la encuesta que lo trate.

Muchos creen que lo de ella es puramente de “redes”,que no existe estructuralmente.

Soslayan el pasado histórico del país.

Caldera ganó en el 1993 (es absolutamente falso los que siguen con la teoría del triunfo de Andres Velasquez pero eso lo trataré en otra oportunidad), sin COPEI, sin estructura. El MAS nunca fue un partido de masas, sino de cuadros con escasa disciplina interna por cierto.

El “chiripero” era el descontento con los dirigentes de ese momento. Un Andrés Velasquez, sin ninguna profundidad, con grandes vacíos conceptuales y de titubeo político, fue rápidamente captado mal por las mayorías.

Oswaldo Álvarez no pudo, cuando derrotó a Eduardo Fernández internamente, también se hizo el “haraKiri” y se sobrevaloro, olvidando que COPEI era fundamentalmente Calderista. Más que copeyanos.

Cierto los medios, la prensa libre en ese momento ayudó. Hoy las redes superan los niveles de información y reconozco que también los niveles de “desinformación”.

AD, COPEI, los dos colosos, con toda su maquinaria, con todos sus empleados públicos, no lograron contener la inconformidad popular. Ellos trasladaron y movilizaron los votos de Caldera.

La escena se repitió con mucha más fuerza en 1998, con el agregado de una diezmada oposición transformada en mil pedazos. Una Irene Saéz sin contundencia, sin fortaleza, producto del “marketing” político y no de la lucha social.

También allí los grandes partidos le trasladaron los votos a Chávez, con el agregado superior de la traición militar, que revivió la vocación militarista del poder, que siempre estuvo allí y encontró un intérprete perfecto: El charlatán Hugo.

La diferencia entre Caldera y Chávez, es que el primero era demócrata. El segundo siempre pensó en una dictadura. Una al estilo de los nuevos tiempos. Fidel le brindó luego la oportunidad de disfrazar políticamente su genuina intención con la palabra “socialista”.

Ciertamente, Maduro no es Chávez. Maduro es el cobro de un seguro motivado fraudulentamente. Fidel lo necesitaba y lo puso allí. No fue Chávez. Fidel lo convenció. Esa parte de la historia que pocos han contado, causó en Diosdado una gran rabia. Cabello como buen “machiavello” se adaptó y seguramente parafraseo una de sus frases más resaltantes: “Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

No tuvo más salida. Su intención además era otra.

¿Podría María Corina ser mucho más inteligente que los mencionados, de considerable densidad intelectual, con buen apoyo económico, con una claridad meridiana en la planificación estratégica, enmarcarse dentro de ese rol?

En política todo es posible.

Yo no puedo prever o asegurar que ganará. Faltan muchos escenarios. Capriles está inhabilitado y el gobierno lo resolverá antes de las primarias. Aún así Primero Justicia ya no es una estructura fuerte, poderosa. Perdieron Miranda que era su punto de honor. En Caracas no son la primera fuerza. Estructuralmente tienen muchas deficiencias. En el Zulia ganaron Maracaibo gracias a Rosales y este se venderá caro, si es que no aspira. Él apuesta a su gestión como plataforma de lanzamiento.

Primero Justicia además, no es un partido monolíticamente unido.

Ocariz quiere y sabe que no tiene chance. Juan Pablo Guanipa aspira con el objetivo de renegociar su posicionamiento en la región zuliana. Con Borges no se hará justicia.

La duda está en si María Corina soportará la dura campaña interna y externa que se avecina. Todo lo que ella ha vivido es una historia de amor, comparado con el terrorífico film que está por ver.

Muchos no quieren primarias, sino consenso. Los ánimos están caldeados y no veo espacio para eso.

Las primarias tienen enemigos. Ella necesita participar y al mismo tiempo, sin ella, las mismas no serán legitimadas por las grandes mayorías.

Lo de ErConde aún no puede medirse. Detrás de él, un hombre inteligente y formado como Agustín Berrios, ex copeyano y que estuvo muy cerca del chavismo.

ErConde debe primero convencer de que es legítima su aspiración y no producto del tráfico mercenario político: ¿Sale a matar a los enemigos del Madurismo o es verdad que desea ser candidato presidencial?