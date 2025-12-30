EE.UU. afirma haber destruido una planta de drogas en Venezuela

Una conversación difundida entre Donald Trump, y el empresario John Catsimatidis dejó flotando la afirmación de que Washington habría «destruido» una instalación de producción de drogas en Venezuela la semana pasada, sin ofrecer detalles que corroboren la operación. Si se llega a confirmar, podría representar la primera incursión terrestre de EE.UU. en territorio venezolano desde el inicio de su campaña militar en el Caribe.

En una llamada realizada el pasado viernes 26 de diciembre, Trump sostuvo ante Catsimatidis que EE.UU. había atacado una planta de fabricación de drogas y que «hace dos noches» la destrucción tuvo lugar. Aunque el mandatario no nombró a Venezuela en ese instante, varios medios estadounidenses, entre ellos el New York Times, citan fuentes gubernamentales que respaldan la lectura de que la instalación se situaba en Venezuela. Ni el Pentágono, ni la CIA ni la Casa Blanca han emitido comentarios oficiales al respecto, y desde Caracas no se ha informado de ningún ataque.

Cuando se le preguntó este lunes por el supuesto bombardeo, Trump agregó que hubo «una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos», asegurando que se atacaron todos los barcos y luego la zona, describiéndola como una «zona de operaciones» que ya no existe. Las declaraciones del presidente alimentaron especulaciones en redes sociales, vinculando el supuesto ataque a un incendio reciente en una instalación de Primazol, empresa venezolana dedicada a insumos químicos, situada en Zulia, limítrofe con Colombia.

Primazol emitió un comunicado aclarando que el incidente, ocurrido la madrugada del 24 de diciembre, fue controlado por bomberos sin heridos y no guarda relación con las afirmaciones de Trump. Por su parte, Héctor Soto, alcalde de San Francisco (donde se ubica Primazol), negó que el incendio tuviera alguna relación con un ataque estadounidense, atribuyéndolo a una falla eléctrica.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra numerosas lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, alegando tráfico de drogas, aunque sin presentar pruebas concluyentes. Estas operaciones han sido cuestionadas por juristas y críticos, que las describen como ilegales o incluso asesinatos extrajudiciales.

Paralelamente, EE.UU. mantiene una robusta presencia naval en la región, con el portaaviones Gerald R. Ford a la cabeza en lo que Washington ha llamado la Operación Lanza del Sur.

A mediados de diciembre, Trump ordenó un bloqueo total de buques sancionados que transitan por Venezuela y, recientemente, EE.UU. capturó y ha interceptado varios buques petroleros. El petróleo representa un pilar económico para Venezuela, energía que Washington ha utilizado como presión para presionar un cambio de régimen.

Aunque la justificación inicial fue combatir el narcotráfico y frenar el flujo de drogas hacia EE.UU., el enfoque también ha semblanteado hacia el control de recursos petroleros. Trump afirmó, sin aportar datos, que la destrucción de barcos podría salvar «25.000 vidas estadounidenses» y aseguró que el tráfico de drogas a EE.UU. había caído en un supuesto 97,2%.