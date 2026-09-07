Bieto Rubido atiza a Sánchez por “hacerle la campaña” a AfD con su inacción en Ceuta: «Lo repitieron hasta la saciedad»

El tono de alarma presenta una clara dominancia en la columna escrita por Bieito Rubido, periodista y director de El Debate, publicada el 7 de septiembre de 2026 en el diario El Debate, bajo el título Marruecos no es nada sin España. Desde el inicio, el texto establece vínculos entre la crisis de Ceuta, la política de migración y la debilidad institucional en España, todo ello enmarcado por el papel de Marruecos en el contexto europeo.

La idea principal se plantea de manera contundente: sin el apoyo, el mercado y la cobertura política que brindan España y Europa, el régimen marroquí se vería como un actor irrelevante. Sin embargo, ha logrado convertir esa dependencia en un arma de presión notable. Así, el desarrollo del autor se convierte en un análisis que refleja el deterioro democrático interno y la creciente amenaza desde el exterior, teniendo la frontera sur como un escenario emblemático.

Democracia, debilidad y enfermedad institucional

Rubido inicia una de sus secciones más relevantes defendiendo la posible solidez de los sistemas democráticos, en contraste con la imagen de un régimen ineficaz que hoy exhibe España. Un pasaje crucial, citado textualmente, actúa como columna vertebral de su crítica institucional: “La democracia no tiene por qué ser un régimen débil. El espectáculo que estamos dando evidencia lo que dije más arriba, padecemos a un Gobierno enfermo, con metástasis en otras instituciones.”

Partiendo de esta premisa, el artículo teje una conexión entre la gestión de la crisis de Ceuta, las concesiones a Marruecos y el deterioro de los equilibrios internos. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, es presentado como un poder que actúa sin controles, contaminando otros organismos del Estado y convirtiendo la política exterior en un campo de improvisación y concesiones.

En este sentido, el texto vuelve a enfatizar la urgencia del momento: “La democracia no tiene por qué ser un régimen débil. El espectáculo que estamos dando evidencia lo que dije más arriba, padecemos a un Gobierno enfermo, con metástasis en otras instituciones. Urge una regeneración democrática.” Esta repetición del diagnóstico refuerza la idea de que la crisis con Marruecos trasciende a un mero episodio, evidenciando un sistema que ha perdido tanto su agilidad como sus principios.

Ceuta como evidencia y frontera política

Ceuta ocupa un papel destacado en la columna, no solo como ciudad, sino como símbolo de la vulnerabilidad. La llegada masiva de miles de marroquíes se presenta como un episodio revelador de la fragilidad española y, fundamentalmente, como parte de una estrategia de presión organizada desde Rabat. El autor lo sintetiza claramente: “Lo de Ceuta es una evidencia.”

A partir de ese punto, Rubido contrasta la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma con la necesidad de cumplir con el ordenamiento jurídico: “Una cosa es la situación excepcional que estamos sufriendo y otra muy distinta que no se haga por respetar el ordenamiento jurídico de nuestro país.” Esta crítica se dirige tanto al Gobierno, por su gestión errática y sus mensajes contradictorios, como al uso de la frontera como una herramienta política.

El artículo resalta varios aspectos sobre Ceuta:

Como frontera física, desbordada por la llegada masiva de personas.

Como frontera jurídica, desafiada por decisiones y sentencias recientes.

Como frontera simbólica, donde se evalúa la capacidad de España para proteger su soberanía.

En este contexto, la ciudad se transforma en un laboratorio que ilustra el desencuentro entre el enfoque firme y la buena voluntad, entre la vigilancia fronteriza y un discurso humanitario que carece de una estrategia clara.

El efecto europeo: AfD y el miedo a la invasión

Uno de los pasajes más reveladores vincula la crisis de Ceuta con la política europea y el ascenso de partidos radicales. El autor advierte que la falta de una política clara de convivencia y firmeza ante el “invasor exterior” alimenta el ascenso de fuerzas como Alternativa por Alemania (AfD). El fragmento resaltado es claro: “Mientras no poseamos una política equilibrada de convivencia y firmeza con el invasor exterior, tenga la forma y el aspecto que tenga, seguirán creciendo en Europa partidos como Alternativa por Alemania (AfD) que ayer arrasó, con casi la mitad de los votos, el cincuenta por ciento, en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Al parecer, las imágenes de Ceuta les ayudaron mucho y las han repetido en su campaña hasta la saciedad.”

Así, la columna conecta tres importantes elementos:

La frontera sur española como un escenario de crisis. La percepción de inseguridad e invasión entre la opinión pública europea. El capital político que fuerzas populistas y extremistas obtienen a partir de esas imágenes.

En el análisis del autor, la inacción o la falta de firmeza de España no solo ocasiona repercusiones internas, sino que también impacta en el equilibrio político dentro de la Unión Europea, alimentando una narrativa de descontrol migratorio que partidos como AfD llevan al extremo.

Marruecos, Europa y la amenaza constante

El núcleo geopolítico del artículo se concentra en la afirmación de que Marruecos depende de su relación con España y, por ende, de Europa, pero ha decidido convertir esa dependencia en un instrumento de chantaje. Rubido lo sintetiza con una frase potente: “Lo mejor que puede hacer Marruecos es llevarse bien con España, por tanto con Europa, que ya ha tomado nota, y dejar de organizar atentados, invasiones y proferir amenazas.”

La columna hace hincapié en que:

España es el país que más ha aportado económica y políticamente a Marruecos .

es el país que más ha aportado económica y políticamente a . El vecino del sur recurre a la presión migratoria, la agitación en torno a Ceuta y Melilla , así como a la amenaza velada como tácticas de negociación.

y , así como a la amenaza velada como tácticas de negociación. La respuesta española, a juicio del autor, ha sido blanda y complaciente, lo que intensifica la sensación de vulnerabilidad.

En este análisis, Marruecos es presentado como un régimen que mezcla modernización selectiva con prácticas despóticas, capaz de invertir en estadios, autopistas o campañas publicitarias, pero que desatiende la dignidad de sus ciudadanos y utiliza la frontera española como un recurso constante de presión.