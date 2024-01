Susanna Griso se queda en shock con la confesión de Susana Díaz y de paso… lanzan un zasca bestial a Irene Montero

Podemos acabó tirándose de los pelos con Sumar.

Un matrimonio en crisis que finalizó con una bronca separación en medio de un juego de acusaciones cruzadas entre ambos partidos y la posterior fuga de los cinco diputados del partido morado.

A esto se suma la confesión de Ione Belarra durante la presentación de la candidatura de Irene Montero a las elecciones Europeas. Momento en el que, la secretaria general de Podemos, aprovechó en su turno de palabra para confesar cómo el Gobierno -aunque lo relacionan con el sector de Sumar- ofreció a Irene Montero ser embajadora en Chile a fin de que “dejara de dar problemas”.

En la mañana de este 23 de enero de 2024, en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3), Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, relató cómo esta oferta a los políticos ‘incómodos’ ha sido muy habitual por parte de todos los Gobiernos, una propuesta que incluso le hicieron en el pasado a ella misma cuando comenzó a ‘molestar’ en el partido.

Una confesión que causó una gran sorpresa a la presentadora del programa, Susanna Griso:

Susanna Griso: Tú que también eras un problema… ¿Qué te ofrecieron?

Susana Díaz: A mi, el pataleo de Belarra, no me gusta. Cuando te están ofreciendo una salida, no es para llorar. Mi caso, además, yo tuve la suerte que lo contaron los que me lo ofrecieron, no lo conté yo. Yo lo reconocí. Mi diferencia con Belarra y Montero es que tenía otros principios y el convencimiento que me debía a los votantes que me habían dado una mayoría electoral y quería acabar el mandato.

SG: Te ofrecieron la presidencia del Senado, varios ministerios. ¿No uno?

SD: Me ofrecieron varias cosas, no molaba que yo estuviera allí.

SG: ¿Y una embajada también?

SD: Algunas, algunas…

SG: Pero… ¡Por favor!

SD: No puedo entender, cómo me he visto en ese papel… Además, me lo ofrecieron antes y después de las primarias en Andalucía, no me lo tomé de ponerme a llorar, pataleo cutre…

SG: El problema no lo veo por parte de Podemos en anunciar esto, lo veo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que resuelve los problemas mandándote a una la embajada.

SD: Eso se ha hecho siempre Susanna, [por parte de] todos los gobiernos a políticos de determinado nivel.