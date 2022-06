Alfonso Rojo: “Con Sánchez, Calviño y el PSOE, los españoles iniciamos el verano más caro”

Se está poniendo esto color de hormiga.

La inflación no da tregua, los precios se han desbocado y la gente anda cada día más asfixiada.

Y todo lo que se le ocurre al Gobierno Sánchez es lanzar una nueva campaña propagandística y aprobar parches, que son pan para hoy y hambre para mañana.

Uno de cada tres españoles no puede permitirse siquiera una semana de vacaciones, ni hacer frente a gastos imprevistos y la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Las cifras no son nuestras, sino de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, ese organismo público a cuyo director se ha cargado Pedro Sánchez, porque los datos que da sobre empleo, PIB o crisis no le gustan.

No sé si se acuerdan de Celestino Corbacho, aquel ministro de gesto triste que en tiempos de Zapatero salía cada poco en televisión anunciando el paro nunca llegaría a los tres millones de personas. Pues cuando se fueron los socialistas, derrotados en las urnas, nos dejaron en España la friolera de 5.273.600 parados.

Algo parecido está pasando con Nadia Calviño. La vicepresidenta, a la que se le puesto también cara de amargada, afirmaba rotunda hace siete meses que la inflación era ‘transitoria’ y que los precios estarían estabilizados en primavera.

Pues ya estamos en verano y aquí no hay quien viva, entre otras razones porque la inflación ha subido ya al 10,2%, su tasa más alta en 40 años.

Todas las miradas se dirigen ahora al Banco Central Europeo, cuya presidenta, Christine Lagarde, dijo el martes que hará ‘todo lo que sea necesario’ para controlar este despelote.

Vamos a ver, pero mucho me temo que el BCE, después de permitir que Sánchez se gastase nuestro dinero como si no hubiera mañana, no va a acudir al rescate.

Nos subirán los tipos de las hipotecas, propondrán recortar hasta las pensiones y se quedaran tan panchos.