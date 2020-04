Ester Expósito descubre en TV cómo surgió el vídeo ‘perreando’ en su habitación con el que arrasó la Red

Ni los posados en bikini a lo ‘Baywatch’ en Cerdeña, ni el corte de pelo en directo de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo, ni tampoco los secretos de los efectos especiales de ‘La casa de papel’ (Netflix) que ha destapado Ursula Corberó. Nada se iguala a la última publicación en redes de Ester Expósito: un sensual baile desde el dormitorio de su casa en el que mueve las caderas al son de ‘El Efecto’ de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

La encargada de dar vida a Carla Rosón en ‘Élite’ es oficialmente la española con mayor número de followers en Instagram. La joven de 20 años logró desbancar a la esposa del delantero en la Juventus F. C (17,6 M) en 24 horas, aumentando en más de un millón y medio sus seguidores (19 M) tras compartir las imágenes cuya duración no llega a los 20 segundos.

Con suma naturalidad, la protagonista replicó que «se ha liado» a raíz de postear el clip en el que, simplemente, aparece «bailando reguetón en mi cuarto con pijama»:

«Ahora en la cuarentena me encanta bailar. Me frustra saber que las discotecas van a abrir tarde («de lo último» en palabras de su interlocutor), entonces un día me grabé y se me ocurrió subirlo», añadió, al tiempo que señalaba que «apoyé el móvil en unos libros» a modo de trípode.