Entrevista a Alejandro Fernández (PP de Cataluña): «El ‘procés’ ha mutado, ahora su objetivo es acabar con la Monarquía española»

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha puesto en cuarentena la posiblidad de que PP y C’s concurran a las próximas elecciones catalanas en coalición tras el anuncio de la formación naranja tendiendo la mano al PSC para que se sume, algo que no ha gustado a los populares en Cataluña.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Fernández has sido muy crítico con C’s:

«Ciudadanos de manera frívola decide poner en el mismo ticket electoral las siglas del PSOE, el PP y C’s. Hoy eso a día de hoy no tiene sentido y nadie lo entendería. Da la sensación de que lo hace para copar los medios de comunicación. No es serio lanzar una oferta de triple coalición electoral. ¿Alguien cree que el PSC, C’s y PP pueden ir a unas elecciones con el mismo programa cuando el PSOE está hablando de indultos, represión y presos políticos en Cataluña? No se puede hacer política desde el tacticismo y la frivolidad».