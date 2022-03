AEGC exige la ampliación efectiva de la plantilla de la Guardia Civil en las ciudades autónomas.

El perímetro fronterizo de Melilla ha sufrido estos días el mayor asalto recordado hasta la fecha. A primera hora de la mañana más de 2.500 inmigrantes subsaharianos lograron superar a las fuerzas marroquíes desplegadas al otro lado de la frontera y asaltar la valla que separa los dos Marruecos de Melilla. En total más de 500 inmigrantes han logrado su objetivo de pasar a suelo español.

Ha sido un nuevo ataque COORDINADO a la frontera de Melilla, una vez más empleando una gran violencia contra los guardias civiles que custodiaban el perímetro y contra los compañeros del CNP que acudieron en su ayuda. Esta vez su violencia se ha saldado con tres guardias civiles heridos, a uno de ellos le han llegado a romper el casco protector y ha tenido que ser trasladado al hospital. Compañero al que desde AEGC deseamos una pronta recuperación.

La Asociación Española de Guardias Civiles vuelve a insistir en el hecho de que los asaltos a la frontera ya no se hacen sin premeditación. Es más, la coordinación que llevamos denunciando desde la Asociación ha quedado manifiesta en el hecho de que esta vez han llevado a cabo el asalto a plena luz del día. Una coordinación que a pesar de nuestra denuncia ninguna autoridad la ha tenido en cuenta y eso que son los guardias civiles los que día a día se enfrentan a la inmigración ilegal y somos los primeros en detectar los cambios y en sufrir su violencia. Como no nos cansamos de repetir ahora los inmigrantes que tratan de acceder al primer mundo están organizados, saben en todo momento como tienen que actuar para que el mayor número de ellos logre su objetivo y, además, vienen armados con garfios, palos y piedras.

En este último caso la rápida actuación de los guardias civiles, la buena colaboración de la gendarmería marroquí y el apoyo del CNP han impedido que de los 2.500 subsaharianos que trataban de asaltar la valla lograran su objetivo 500. ¿Pero a qué precio?. 3 guardias civiles con lesiones de diferente consideración que causaran baja para el servicio y que implicará más merma en la ya escasa plantilla de la Guardia Civil.

Desde AEGC llevamos años exigiendo medios materiales y humanos para hacer frente a los asaltos que se producen en las fronteras de las dos Ciudades Autónomas y que son uno de los principales caminos para la entrada de inmigrantes a Europa. En todos estos años de reclamaciones no han llegado ni los medios ni los efectivos, con el agravante ahora de la retirada de las concertinas sin que se haya pensado en que elementos las van sustituir. Una situación que pagan los guardias civiles a los que vuelven a dejarlos aún más vendidos ante la violencia de los inmigrantes. Por eso desde AEGC seguiremos reclamando para todos nuestros compañeros la entrega de material anti disturbio, la ampliación de la plantilla de manera efectiva y no con refuerzos puntuales que son solo tiritas para una herida que tiene muchos puntos abiertos. Nosotros sabemos, y el Gobierno y el Ministerio del Interior también lo saben, que la inmigración no va a dejar de llegar, por lo tanto, insistimos está en manos de los responsables políticos dejar de improvisar y, de una vez por todas, proteger a sus servidores públicos antes de que ocurra tengamos que lamentar pérdidas humanas.