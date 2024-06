El Ayuntamiento de Palma cede un espacio público para una conferencia a favor de los asesinos de Hamás

El Ayuntamiento balear ha cedido la Biblioteca municipal de Cort, para que la asociación Ciutadans per Palestina ofrezca una conferencia ensalzando las ‘bondades’ de los terroristas de Hamás y la actual situación -según ellos- del pueblo palestino.

Campos Asensi es contundente en su denuncia pública y reclama al ayuntamiento de Palma de Mallorca, cuyo alcalde es Jaime Martínez (PP), que no ceda este espacio público «a estos proterroristas» por «hacer apología del terrorismo».

«Los defensores de los terroristas de Hamas, @ambPalestina, colegas del rector de la @UIBuniversitat @CarotJaume, cuya acampada nos ha costado 8000€ a la semana, van a dar una conferencia en la biblioteca municipal de Cort el jueves 6 a las 19h. Este es el contenido de sus conferencias: 01:18: “Hamas es un movimiento legítimo” 02:06 «Si venís con la idea de condenar a Hamas, que supongo que no era la vuestra, aquí no lo escucharéis» 3:58: “El 7-O fue una respuestas a las bases de colonialismo «humano» de Israel. Hamas da soluciones allí donde las soluciones son más difíciles. Pedir a Hamas que deje las armas es una petición de suicidio» Esto es apología del terrorismo. El @ajuntpalma gobernado por @popularespalma @JaimeMartinez no debe ceder un espacio público a estos proterroristas que deberían rendir cuentas ante los tribunales».