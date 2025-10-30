Koldo confiesa que ha cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO y en billetes de 500 porque nadie los quería

Pillaban todos, incluido, por supuesto el marido de Begoña.

Entre chistorras, soles y lechugas, el dinero fluía por Ferraz con una agilidad digna de una trama de novela negra.

Koldo García, quien fuera asesor e íntimo de José Luis Ábalos, ha revelado que recibió más efectivo del PSOE del que reconoce la UCO.

Y, lo que es más sorprendente, en billetes grandes: de 100, 200 y 500 euros, esos ‘lechugas‘, ‘soles‘ y ‘chistorras‘ que “nadie quería”.

Y que él se quedaba en su condición de ‘responsable de repartir‘ entre los miembros de la Secretaría de Organización.

Esta declaración no es una simple anécdota; desafía la versión oficial del partido, que sostiene que todos los pagos se realizaban en billetes de 50 euros, debidamente justificados y registrados.

Koldo, con un notable manejo del argot interno, no dudaba en referirse a los billetes de 500 euros como “chistorras”, a los de 200 como “soles” y a los de 100 como “lechugas”.

Así, cuando llegaba el momento de liquidar gastos, no se hablaba de euros, sino de embutidos y verduras.

Este tipo de lenguaje, que algunos involucrados defienden como meras bromas sin más trascendencia, ha sido interpretado por la UCO como una estrategia para ocultar pagos en efectivo con origen cuestionable.

La confesión a Calabrés y la víspera judicial

La confesión no fue un arrebato espontáneo. Horas antes de que el antiguo gerente del partido, Mariano Moreno, y la secretaria de Ferraz, Celia Rodríguez, debieran comparecer ante el Supremo, Koldo se sinceró con el periodista Jorge Calabrés.

En esa conversación, admitió que los gastos que adelantaba estaban respaldados “con tickets”, pero que la contabilidad oficial no reflejaba la totalidad del dinero recibido ni cómo se efectuaban los pagos.

Aclaró que era él quien “repartía el dinero adelantado por los miembros de la Secretaría de Organización”, y mencionó que no era raro recibir efectivo en sobres con membrete del PSOE y en billetes grandes.

“Me quedaba con los billetes grandes porque nadie los quería”, afirma, un reconocimiento que echa por tierra la versión oficial desde Ferraz sobre la supuesta inexistencia de billetes de 500 euros en las cuentas del partido.

Cifras, sobres y descuadres: el millón que nadie quiere ver

El PSOE ha tenido que explicar al juez que entre 2017 y 2024 retiró cerca de un millón de euros en efectivo para cubrir gastos organizativos.

A pesar de ello, el partido insiste en que su caja solo recibe reintegros bancarios y niega haber realizado pagos con billetes de 500 euros. Esto ocurre a pesar de las pruebas documentales y testimoniales aportadas tanto por investigadores como por los propios implicados.

La UCO ha encontrado discrepancias notables entre lo declarado y lo realmente entregado.

Por ejemplo: en junio de 2019, un sobre destinado a Ábalos debía contener 321 euros; sin embargo, en una fotografía intervenida aparece anotada la cifra de 826,73 euros. Esa diferencia superior a 500 euros aún carece de una explicación clara. Para los investigadores, las conversaciones intercambiadas entre Koldo, su expareja Patricia Uriz y Celia Rodríguez sugieren la existencia de pagos sin respaldo documental alguno, lo cual alimenta las sospechas sobre una posible caja B socialista.

El arte del cambio y la nueva vida entre kiwis

No solo eran opacos los pagos; también resultaba incierta la gestión posterior del dinero.

La Guardia Civil ha documentado cómo Koldo cambiaba billetes de 500 euros en un autoservicio navarro gracias a un comerciante local que le cobraba una comisión por cada operación realizada. Las conversaciones grabadas muestran a Koldo y su círculo refiriéndose a estas transacciones como cambios de “chistorras”, un término ya integrado en el argot picaresco político español.

Curiosamente, tras este escándalo Koldo ha hallado refugio en la agricultura. Ahora cultiva kiwis y frutas exóticas en Navarra, alejado del bullicio mediático y lejos del intercambio sospechoso. Una vida muy distinta al ir y venir entre sobres e intrincadas jergas propias del viejo Ferraz.

Chistorras, soles, lechugas y otras delicias de la caja B

Este caso ha dejado tras sí un recetario digno para ilustrar las entrañas corruptas:

“Chistorras”: billetes de 500 euros.

“Soles”: billetes de 200 euros.

“Lechugas”: billetes de 100 euros.

“Folios”: billetes de 50 euros o cualquier cantidad según lo requiriese la contabilidad interna.

Estas expresiones han permitido a quienes estaban involucrados hablar sobre pagos sin levantar sospechas; sin embargo, los investigadores están convencidos sobre su significado real.

Caja B y financiación ilegal: el debate eterno

El Partido Popular ha aprovechado para reavivar las acusaciones sobre la caja B dentro del PSOE al recordar las irregularidades detectadas en torno a la gestión económica con efectivo. El empresario Víctor de Aldama también ha manifestado que parte las comisiones pagadas a Ábalos y Koldo terminaron presuntamente engrosando las arcas del partido. Esto incrementa las dudas sobre una financiación ilegal cercana a dos millones de euros.

Mientras tanto, el PSOE defiende su posición asegurando trazabilidad en todos sus movimientos financieros e insistiendo en la inexistencia alguna contabilidad paralela. Asegura además que todas las extracciones están justificadas adecuadamente. Sin embargo, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas posibles e insisten en no descartar más pagos oscuros aún por descubrir.

Curiosidades y detalles del caso

El argot relacionado con “chistorras” y “lechugas” ha alcanzado tal popularidad que ahora se usa incluso en tertulias políticas para referirse a billetes grandes.

Los sobres oficiales del PSOE con dinero han sido parte integral del sumario e incluso han sido fotografiados por agentes policiales.

Entre 2017 y 2024 el PSOE admitió haber pagado cerca de un millón de euros en efectivo; aunque sostiene firmemente que todo está debidamente justificado.

Koldo García ahora vive alejado del bullicio político dedicándose al cultivo agrícola especializado en frutas exóticas.

Si algún día se decide publicar una guía gastronómica sobre corrupción política, las chistorras propuestas por Koldo tendrían sin duda su propio capítulo reservado.