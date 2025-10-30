Sánchez llamó a CEOs del IBEX y premió con 300 millones de euros a las empresas que financiaron la ‘cátedra’ de su mujer

Blanco y en botella.

Y tendría que explicarlo hoy en el Senado, pero no lo hará.

Porque Pedro Sánchez, como acusa reiteradamente Santiago Abascal desde hace meses, telefoneó personalmente a directivos de grandes empresas del IBEX 35 para que pusieran pasta en el montaje de Begoña.

Y después, lo que huele a delito por todos los lados, regó con más de 300 millones de euros a las empresas y organismos que financiaron la cátedra fake de su mujer

Las conexiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez, altos ejecutivos del Ibex 35 y el ámbito académico de la Universidad Complutense de Madrid han cobrado protagonismo en los medios tras revelarse la entrega de más muchos millones de euros en subvenciones y contratos públicos a entidades que colaboraron con la cátedra liderada por Begoña Gómez, esposa del presidente.

Este asunto, que también involucra al empresario Juan Carlos Barrabés, plantea serias dudas sobre la transparencia y el control en el uso de los fondos públicos, así como su posible influencia en las decisiones políticas y empresariales.

Un reguero de recursos públicos y privados

La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense, bajo la dirección de Begoña Gómez, recibió apoyo financiero de grandes patrocinadores como Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Indra y Fundación ONCE. La búsqueda de estos recursos fue encabezada por Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, según los más de 120 correos electrónicos revisados por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Estos mensajes evidencian cómo se estableció un diálogo entre Moncloa y los organismos privados, lo que resultó en colaboraciones económicas directas con la universidad.

La participación de la Fundación ONCE es particularmente significativa. Esta entidad estuvo involucrada en diversas actividades promovidas por la cátedra y, tras firmar un acuerdo adicional en febrero de 2022, recibió menos de diez meses después una subvención gubernamental cercana a un millón de euros. Junto a otras organizaciones como Exceltur y Ciudades Patrimonio, esto se hizo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Financiación económica : La cátedra dirigida por Gómez se situó como la novena con mayor dotación entre las 54 extraordinarias disponibles en la Complutense, alcanzando los 136.000 euros , superando en unos 40.000 euros la media para estos proyectos universitarios. Los fondos eran aportados íntegramente por las entidades colaboradoras, mientras que una parte fue destinada a la universidad.

: La cátedra dirigida por Gómez se situó como la novena con mayor dotación entre las 54 extraordinarias disponibles en la Complutense, alcanzando los , superando en unos 40.000 euros la media para estos proyectos universitarios. Los fondos eran aportados íntegramente por las entidades colaboradoras, mientras que una parte fue destinada a la universidad. Fondos públicos: Según María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la UCM, los recursos recibidos por la cátedra se consideraron públicos desde el momento en que ingresaron en la cuenta recaudatoria de la universidad. Sin embargo, no se realizaron pagos directos a Begoña Gómez por su labor al frente de esta cátedra.

El papel de Barrabés: contratos millonarios y vínculos cercanos

El empresario Juan Carlos Barrabés, figura clave del máster que dirigía Gómez y designado como su «socio estratégico» por el rector Joaquín Goyache, se benefició con cerca de 10 millones de euros en contratos públicos y subvenciones. Además, recibió apoyo directo mediante cartas recomendatorias firmadas por Gómez durante 2020 y 2021 para obtener proyectos del ente público Red.es. Barrabés impartía clases sobre estrategias para acceder a financiación europea y emprendimiento dentro del máster, mientras su empresa Barrabes.biz logró conseguir las mayores cantidades en licitaciones vinculadas a formación e innovación social.

Contratos públicos : Entre 2020 y 2023, su empresa logró adjudicarse siete contratos que suman más de 1,2 millones de euros . De hecho, el total obtenido por su grupo en licitaciones públicas superó los 10 millones .

: Entre 2020 y 2023, su empresa logró adjudicarse siete contratos que suman más de . De hecho, el total obtenido por su grupo en licitaciones públicas superó los . Investigación judicial: La relación entre Begoña Gómez y Barrabés está siendo investigada por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida e intrusismo profesional. Sin embargo, desde la Fiscalía se sostiene que Gómez no se benefició personalmente por su trabajo en la cátedra; aunque sí recibió un total aproximado de 39.170 euros por sus clases en los másteres relacionados.

La conexión directa entre Sánchez y los grandes del Ibex

Las indagaciones han puesto al descubierto que Pedro Sánchez tuvo contactos directos con altos ejecutivos y CEOs del Ibex 35 para promover financiación y colaboración con la cátedra dirigida por su esposa. Estas gestiones incluyeron reuniones celebradas en La Moncloa así como el fomento de convenios entre las empresas involucradas y la universidad; todo lo cual generó una avalancha de subvenciones y contratos públicos que favorecieron a quienes ya estaban asociados al patrocinio académico.

Gestiones verificadas : Los investigadores de la UCO han revisado más de 100 correos electrónicos donde Cristina Álvarez solicita revisiones y firmas para convenios a responsables empresariales o fundacionales; todo ello con indicaciones claras sobre procedimientos y plazos.

: Los investigadores de la UCO han revisado más de 100 correos electrónicos donde Cristina Álvarez solicita revisiones y firmas para convenios a responsables empresariales o fundacionales; todo ello con indicaciones claras sobre procedimientos y plazos. Implicaciones empresariales: Compañías como Google, Indra, Reale Seguros y Fundación La Caixa aparecen repetidamente como patrocinadores tanto de la cátedra como beneficiarios posteriores en términos económicos. Esto refuerza las sospechas sobre un posible intercambio favorecedor entre el Gobierno y el sector privado.

Impacto político y percepción social

La magnitud del dinero involucrado junto con las reiteradas gestiones entre el entorno presidencial, las empresas del Ibex y el ámbito universitario han reavivado el debate sobre cómo se gestionan los recursos públicos. También ha suscitado inquietudes respecto al riesgo real del tráfico de influencias entre política y negocios. En este contexto, la Universidad Complutense ha presentado su postura como perjudicada dentro del proceso investigativo; argumenta haber sufrido posibles daños económicos debido a las acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez y sus colaboradores.