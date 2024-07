Despropósito de Marga Prohens (Baleares): ahora impide ser bombero a 7 de los 11 opositores por no saber catalán

Lo que va a leer a continuación puede dañar la sensibilidad.

Y es que es indignante que el Gobierno de la popular Marga Prohens en Mallorca haya excluido a 7 de los 11 aspirantes a trabajar como bombero por no aprobar el examen de catalán. Alucinen.

Este hecho, aunque pueda parecer una broma, es de una gravedad extrema. Imaginen un edificio en llamas y al responsable de Bomberos solicitando refuerzos urgentemente. Se presentan una decena de voluntarios y, mientras el fuego se propaga sin control, la mayoría de ellos son rechazados no por falta de experiencia, sino porque no saben catalán. Al final, el edificio queda reducido a cenizas. Alguien pregunta: «¿Por qué no han apagado el fuego?». Y el responsable responde: «Porque sin saber catalán es imposible».

Esto refleja lo que ocurre en el Servicio de Bomberos del Consell de Mallorca: una situación absurda en la que el sentido común ha sido reemplazado por la imposición del catalán. Las promesas de PP de terminar con el proyecto lingüístico separatista de la izquierda en las islas han quedado en nada. Aunque hace un año firmaron un acuerdo para que el desconocimiento del catalán no penalizara el acceso a la Función Pública, en la práctica esto no se cumple. La convocatoria de promoción interna del Servicio de Bomberos del Consell de Mallorca exige tener un nivel B2 de catalán, que se otorga a los alumnos que logran el título de Bachillerato en Baleares.

Para Marga Prohens y los dirigentes del Consell de Mallorca, parece que apagar un incendio requiere necesariamente saber catalán, tal vez por las supuestas propiedades ignífugas de la lengua. En las bases de la convocatoria se advertía que los aspirantes sin dicha titulación deberían realizar y superar un ejercicio de conocimiento de la lengua catalana. Y así, ante la pregunta: «¿Por qué no han apagado el fuego?», la respuesta sigue siendo: «Porque sin saber catalán es imposible».

Los detalles los aporta esta información de OkDiario:

«En concreto, se trata de una convocatoria de promoción interna del área operativa del Servicio de Bomberos del Consell de Mallorca, de las categorías de bombero–conductor, publicada por el departamento de Hacienda y Función Pública que dirige el conseller ejecutivo del PP, Rafel Bosch».

Y es que la política lingüística de Prohens en Baleares está brillando como auténtico despropósito. Puede cualquier ciudadano creer que se trata del ejecutivo antiguo de Francina Armengol, pero no, se trata de un gobierno del Partido Popular. Nunca dejaremos de sorprendernos.