Espinosa de los Monteros tumba un bulo del portavoz del PSOE y acaba poniendo en ‘jaque’ el escaño de Sánchez

Iván Espinosa de los Monteros mató dos pájaros de un solo tiro: tumbar un bulo del PSOE y poner en ‘jaque’ el escaño de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de VOX respondió a Felipe Sicilia después de que pidiera su dimisión como diputado y que “pague lo que debe” a la empresa de reformas por las obras que realizó años atrás en su vivienda: “Quien incumple la ley no puede estar ocupando un escaño”.

Sin embargo, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE no se esperaba que sus palabras se le devolverían en contra como un boomerang y sacudieran al propio líder de su partido.

Durante la rueda de prensa de este 30 de marzo, Espinosa de los Monteros empezó por desmontar el bulo de Sicilia.

“Pide mi dimisión por incumplir la ley… y estamos hablando de una reclamación de cumplimiento contractual entre particulares de hace 8 años. No hay ninguna ley que haya sido incumplida por mi parte”.

Una vez aclarado ese punto, dirigió su artillería contra el PSOE: “Le tomo la palabra señor Sicilia y me parece bien que quien incumpla la ley no puede ocupar ningún escaño, pero ¿sabe quién ha incumplido la ley de leyes, que es la Constitución, no una vez, ni dos, sino tres veces?, Pedro Sánchez”.

El diputado de VOX hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional que determinó que el confinamiento general de la población y el segundo estado de alarma que fue impuesto por el Gobierno PSOE-Podemos fueron inconstitucionales.

“Entonces, señor Sánchez, quien incumple la ley no puede ocupar un escaño. Lo dijo su propio portavoz. A partir de esto, me imagino que: o el señor Sánchez va a dimitir para seguir la doctrina de su partido o bien tendrá una conversación con su portavoz para que le aclare si puede o no seguir ocupando un escaño”, les troleó.

Una burla que continuó a través de las redes sociales, donde compartió el vídeo de su intervención junto a la frase: “Sospecho que la conversación de Pedro Sánchez con su portavoz no va a ser agradable”.

Sospecho que la conversación de Pedro Sánchez con su portavoz no va a ser agradable https://t.co/nd8gXXNVfz — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 29, 2022

Desmontando fakes

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados sacudió el 29 de marzo a infoLibre tras publicar una noticia titulada: “Los bienes de Espinosa de los Monteros desaparecieron de su declaración antes de ser condenado a pagar una deuda”.

Una afirmación que el diputado del partido de Santiago Abascal desmontó en menos de un minuto: “Al leerlo, me quedé un poco asustado. He llamado a casa para saber si seguíamos teniendo la casa o si había desaparecido…”, dijo con ironía.

Tras calificar de “alarmante” el titular del diario de izquierdas, Espinosa de los Monteros precisó que “les quiero dar las gracias infoLibre porque con este titular demuestran lo que es la prensa de izquierdas. Que es una prensa muy poco profesional. Una prensa muy poco seria y que se deja llevar por titulares y lo llevan a las redes sociales enseguida”.

Para desmontar el bulo, el diputado de VOX mostró ante los medios de comunicación su declaración de bienes publicada en la página web del Congreso de los Diputados, donde sí aparecen los bienes declarados en 2019.

Además, destacó un modificado que es “una declaración adicional que realicé en marzo de 2021, por eso se llama modificación y que no sustituye sino que complementa a la anterior, queda bastante claro que lo sucedido es que he añadido un local que he comprado en Madrid”.

Tras sacudir con elegancia a infoLibre por su bulo, Espinosa de los Monteros dio un ultimátum al diario: retiren este titular y todos los tuits en el plazo de seis horas. A las 20.00 horas, si no lo han hecho, procederé a ponerlo en manos de nuestros abogados”.

Las palabras del portavoz de VOX tuvieron su rápido efecto en infoLibre, que no solo borró los tuits, sino que, además, cambió el titular de la noticia a: “Espinosa de los Monteros hizo una nueva declaración de bienes solo para ‘completar’ la anterior y paga su deuda”.

Segundo bulo desactivado en 24 horas

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados decidió desmontar el ‘fake’ de su condena por el Tribunal Supremo tras ver “lo que publica el estercolero diario de la izquierda con dramáticos titulares”.

En este sentido, advierte que “como otras veces, no es más que un engañabobos para agitar a la masa progre tuitera”.

Lo primero que deja claro Espinosa de los Monteros es que “el Supremo no me ha condenado a nada. Ni siquiera me ha juzgado, luego es difícil que me hubiera condenado. Sé que esto es inconveniente para todos los que pretenden compararme con cierto diputado juzgado, condenado, y –sobre todo- inhabilitado por el Supremo. Ya lo siento…”.

Si bien la extrema izquierda se había movilizado para intentar compararle con Alberto Rodríguez (diputado de Podemos condenado por golpear a un Policía), hasta el Newtral de Ana Pastor acaba dándole la razón al diputado de VOX en que se tratan de dos procesos muy distintos.

“Sobre este punto quizá os interese leer esto, que no es de ningún medio de ultra derecha, precisamente. Progres que sentís tanta frustración porque no me quiten el escaño: habéi sío engañao… Dejad de tragaros todo lo que publica la prensa”.

Con este punto zanjado, Espinosa de los Monteros precisó que el Supremo “simplemente inadmitió un recurso que puse yo ante una sentencia antigua que me daba la razón a mí en un 75% de la cantidad reclamada, pero que me parecía insuficiente. Al publicarse la inadmisión, ya dije que acataría la sentencia, sin más”.

A lo que recordó que “la sentencia antigua provenía de un procedimiento civil abierto de mala fe por un constructor fullero; todo tras haber quedado absuelto previamente por lo mercantil. Pero el constructor pretendía saldar a mi costa los pufos varios que tenía por líos con terceros, ajenos a mí”.