Espinosa de los Monteros (VOX) tumba el bulo de su condena por el Supremo: «Es un engañabobos…»

Iván Espinosa de los Monteros tumbó con un hilo de Twitter el último bulo de la izquierda y extrema izquierda en su contra.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados decidió desmontar el ‘fake’ de su condena por el Tribunal Supremo tras ver “lo que publica el estercolero diario de la izquierda con dramáticos titulares”.

En este sentido, advierte que “como otras veces, no es más que un engañabobos para agitar a la masa progre tuitera”.

Lo primero que deja claro Espinosa de los Monteros es que “el Supremo no me ha condenado a nada. Ni siquiera me ha juzgado, luego es difícil que me hubiera condenado. Sé que esto es inconveniente para todos los que pretenden compararme con cierto diputado juzgado, condenado, y –sobre todo- inhabilitado por el Supremo. Ya lo siento…”.

Viendo lo que publica el estercolero diario de la izquierda con dramáticos titulares, cualquiera diría que ha pasado algo gravísimo. Pero no. Como otras veces, no es más que un engañabobos para agitar a la masa progre tuitera. Se desmonta muy fácilmente. Vayamos por partes: — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 28, 2022

Si bien la extrema izquierda se había movilizado para intentar compararle con Alberto Rodríguez (diputado de Podemos condenado por golpear a un Policía), hasta el Newtral de Ana Pastor acaba dándole la razón al diputado de VOX en que se tratan de dos procesos muy distintos.

“Sobre este punto quizá os interese leer esto, que no es de ningún medio de ultra derecha, precisamente. Progres que sentís tanta frustración porque no me quiten el escaño: habéi sío engañao… Dejad de tragaros todo lo que publica la prensa”.

Sobre este punto quizá os interese leer esto, que no es de ningún medio de ultra derecha, precisamente. Progres que sentís tanta frustración porque no me quiten el escaño: habéi sío engañao… Dejad de tragaros todo lo que publica la prensa. https://t.co/EHLFJQTofq — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 28, 2022

Con este punto zanjado, Espinosa de los Monteros precisó que el Supremo “simplemente inadmitió un recurso que puse yo ante una sentencia antigua que me daba la razón a mí en un 75% de la cantidad reclamada, pero que me parecía insuficiente. Al publicarse la inadmisión, ya dije que acataría la sentencia, sin más”.

A lo que recordó que “la sentencia antigua provenía de un procedimiento civil abierto de mala fe por un constructor fullero; todo tras haber quedado absuelto previamente por lo mercantil. Pero el constructor pretendía saldar a mi costa los pufos varios que tenía por líos con terceros, ajenos a mí”.

3. La sentencia antigua provenía de un procedimiento civil abierto de mala fe por un constructor fullero; todo tras haber quedado absuelto previamente por lo mercantil. Pero el constructor pretendía saldar a mi costa los pufos varios que tenía por líos con terceros, ajenos a mí. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 28, 2022

“Y llegamos al momento presente. Acatar la sentencia implica abonar una cantidad. ¿Pero a quién? El constructor hace 8 años que cerró la empresa dejando sus pufos sin liquidar; entre ellos a Hacienda y la Seguridad Social”, agregó.

4. Y llegamos al momento presente. Acatar la sentencia implica abonar una cantidad. ¿Pero a quién? El constructor hace 8 años que cerró la empresa dejando sus pufos sin liquidar; entre ellos a Hacienda y la Seguridad Social. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 28, 2022

En este sentido, el portavoz de VOX insistió en que “he solicitado carta de pago a ambas mediante sendos escritos de fecha 14/12/2021, sin que hasta la fecha ni la AEAT ni la TGSS hayan contestado, encontrándose ambas solicitudes en trámite. Es como si no quisieran cobrar (quizá los procesos se aceleren tras este tuit)”.

Finalmente, zanjó que “el único motivo por el que no se ha podido pagar hasta ahora es la demora en recibir respuesta por parte de Hacienda y la Seguridad Social; si pagara al constructor quebrado, ninguna de las dos recuperaría las cantidades que le deben”.

Un zasca a ‘ElDiario.es’

El diputado de VOX no quiso dejar pasar la oportunidad para meterle un ‘zasca’ a ‘Eldiario.es’, que publicó una noticia titulada “La Justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalé”.

“Por último, la orden de embargo de salarios que genera el titular tan alarmante carece de fundamento jurídico; el pago pendiente está avalado con mi casa. Así que lógicamente, la recurriré. Y no hay más. Seguro que tenéis cosas más importantes de las que ocuparos. Yo también”.