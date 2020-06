Javier Cabrerizo Daniel: «Renta mínima»

No tengo muy claro cuál es el futuro de España. Supongo que ningún ciudadano de ningún país puede saberlo pero seguramente muchos de ellos tengan esperanza en el suyo, la mía, como la de cada vez más españoles, es nula.

Desde los 15 años he trabajo mientras estudiaba veranos, festivos, no festivos, algunos fines de semana, etc. Incluso trabajaba 14 horas al día cuando me saqué el carnet de conducir. No sé muy bien si por necesidad, quería viajar.

De los 15 a los 19 he visitado gran parte de Francia, las ciudades más importantes de Italia de norte a sur, Mónaco, Cracovia, Berlín, Londres, etc. Todo esto gracias a mi trabajo de camarero. He trabajado en un gran número de sitios, hospedándome en lugares que ninguno de estos dirigentes que se denominan “obreros” han pisado (ni pisarán) en su vida. Algunos parece que les da vergüenza trabajar en algunos sitios. Menuda panda de inútiles.

¿Qué derecho es este de un renta mínima en un país en el que falta mano de obra? ¿Qué es esto de vivir sin trabajar? ¿A qué clase social se creen algunos que pertenecen?

El hombre desde que es hombre para cubrir sus necesidades básicas o caprichos ha tenido que trabajar. Ahora parece que con la nueva normalidad no hace falta.

Me parece más lógico que a los estudiantes que sacamos buenas notas se nos proporcionara esa renta mínima para que solamente tuviéramos que estar preocupados del aprendizaje, pero esta debe ir íntegramente unida al esfuerzo.

Es demente que lo que cotizo esporádicamente vaya a ir a quienes están sentados en el sofá de su casa o en la piscina.

¿Esta es la nueva normalidad?

Como dijo Abraham Lincoln “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”

Para vivir hace falta trabajar ¿Quién puede creerse lo contrario?