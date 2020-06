Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La Pandemia de la Obesidad»

Uno de los factores de riesgo ante el Covid 19 es la obesidad y no tiene que ser mórbida. Un poco de michelines y ya formamos parte de personas que estamos en riesgo. La medicina convencional nos salva la vida, pero cuando hay patologías crónicas falla, se centra en los hospitales que significa casa del enfermo.

Te recetan medicamentos que nunca van a tratar la causa sino el síntoma, todo hacia los síntomas y finalmente te hacen dependiente de los fármacos. Una parte depende de la genética y otra en la salud y la ultima en las decisiones que tomamos. La obesidad es una patología siempre curable. La obesidad genera 4 millones de muertes al año directamente o indirectamente en España sólo, simplemente la persona tiene más peso que debiera.

En nuestra sociedad nos han educado que todo depende de pastillas. Si tu no cambias las pastillas no valen para nada. Cambiar hábitos de vida es esencial. Pareciera que todas las soluciones vienen desde fuera cuando en realidad somos las decisiones que tomamos. La nutrición es una ciencia. La comida basura crea adicción. Un poco está bien pero no demasiado.

Hay una auténtica pandemia en nuestro país y en otros muchos países de obesidad.