Manuel del Rosal: " “Governo alla puttanesca”: Gobierno de Sánchez"

“En la cocina italiana es famosa la “pasta alla puttanesca”. La puttanesca es una forma de hacer la pasta demanera rápida con los ingredientes que tienes a mano” Nuestro gobierno fue cocinado de forma rápida y con lo que tenían a mano. En esto se parece a la puttanesca, pero no solo en esto como veremos a continuación.

“Spaguetti allá puttanesca” es un clásico de la cocina italiana. Sobre su origen existen interpretaciones varias: Era el plato más recurrente de las prostitutas napolitanas para matar el hambre, entre servicio y servicio, por la inmediatez de su elaboración, pero también para seducir a los clientes del burdel por el estómago. Otra leyenda sobre su origen nos dice que era el plato típico de las casas de cita de la Italia de los 50, las cuales disponían de habitaciones en la planta de arriba para los amantes y la de abajo la ocupaba un restaurante donde el plato estrella era “pasta a la puttanesca”. La interpretación que viene a continuación no puede ser más imaginativa, aunque con una base sólida: dos de los componentes de la “puttanesca” son las anchoas y las alcaparras que, al unir sus propiedades organolépticas, hacen llegar hasta el olfato ese olor acre y al tiempo dulzón de la flora bacteriana que anida en la vagina. La única interpretación que difiere de todas las anteriores es la que sitúa su origen en Isquia en el restaurante “Rancio Fellone”: Un día los clientes se quedaron hasta altas horas de la madrugada y pidieron a Fellone que les preparara algo. Este les contestó que, a esas horas, no disponía de nada para cocinar. Uno de los clientes le espetó: “¡Prepara una puttanata qualsiasi!” (“cualquier puta cosa” en español). Es esta la leyenda que más hace semejante la preparación de la “pasta a la puttanesca” a la formación del gobierno del desgobierno en España. Sánchez, como el restaurador de Isquia, echó mano de lo primero que encontró. La diferencia entre Fellone y Sánchez es que a Fellone le salió un plato redondo y a Sánchez le ha salido un gobierno pésimo.

Nuestro gobierno fue formado rápidamente y con los ingredientes que tenía a mano, aunque su número (22) supera a cualquier otro gobierno del mundo y, por supuesto, al número de ingredientes de la “puttanesca”. Nuestro gobierno está más en seducir – no por el estómago, sino por las limosnas – a los ciudadanos que en gobernar. Nuestro gobierno emite efluvios con olores sospechosos. Pero sobre todo nuestro gobierno, desde el primer minuto tras haber sido formado, no para de hacernos “puttanatas” (putadas). A los ciudadanos, las instituciones, a las empresas, a los autónomos, a los profesionales de la Sanidad, a la Guardia Civil, a los afectados y no afectados por el coronavirus, a la hostelería, a la Educación, a la economía, al paro, a las libertades más elementales…y así hasta un largo etcétera.

Nuestro gobierno, que ha sido bautizado con nombres como: paritario, feminista y progresista entre otros adjetivos, bien puede ser rebautizado como: “Governo alla puttanesca”