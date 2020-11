MUY BIEN DIETER BRANDAU, NIEVES LÓPEZ GAMONAL Y TAMARA EN LAS TARDES DE DIETER

Quiero felicitar muy efusivamente al programa de la cadena española de radio «Esradio», «La Tarde de Dieter” (de 20 horas a 23 horas), a Dieter Brandau (director del mismo) y Nieves López Gamonal (subdirectora del mismo) por la excelente entrevista que le han hecho a la señora de nombre Tamara, el lunes 9 de noviembre 2020, en la que se dio cuenta, muy bien, de forma muy rigurosa y positiva, de la gran actitud y comportamiento de Tamara, madre de tres hijos, golpeada muy duramente por la pandemia del coronavirus y que ha sabido salir adelante, después de caer en paro, de carecer prácticamente de todo; de salir adelante y, además, de movilizarse para ayudar a los demás, a muchas personas, familias que, como dijo, están mucho peor que ella, que la suya, debido a la grave crisis creada por la pandemia del coronavirus y a la muy mala gobernación, gestión de la misma por el extremista Gobierno socialista-comunista y de los nuevos extremismos identitarios de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude y sus socios, redes, etc. extremistas nacionalistas, izquierdistas, etc., anti-España, anti-Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, anti-español, anti-democracia representativa con justa división de poder, con seguridad, garantías y justicia justas, con los muy necesarios, justos y responsables contra-poderes democráticos (sistema de «Checks and Balances», de chequeos, balanzas, legítimos, justos y muy necesarios contra-poderes democráticos).

Son muy necesarias que, en la radio, los medios de comunicación, en las instancias de encarnación y socialización, etc., se hagan entrevistas tan buenas y oportunas como esta, en la que intervinieron, muy bien, Dieter Brandau y Nieves López Gamonal, y que son muy positivas para tratar de/ para deber mejorar las cosas de forma deontológica, honrada, humilde, con juego, competencia y cooperación limpios, con critica positiva fundada, con rigor, eficiencia, etc., sabiendo, siempre, debiendo saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.

Fdo. Miguel Cancio, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociologia (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; lunes, 09 noviembre 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España), Ciudad del Camino, Ciudad Universal, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino – O Bo Camiño, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el mas acá, mas allá… – Camiño longo, Camiño das nosas vidas, no máis acó, máis alá…