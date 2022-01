A vuela pluma. Concha Páez: «¿ Y como se dice ”mamá” ? (dedicado a ratoncito)»

Cuando eres huérfana: tu madre ha fallecido cuanto teníais un año y medio, (y tu padre cuando tenías 10), te aseguro que no es nada fácil decir la palabra ”mamá” cualquiera que sea este su significado. ¿como se pronuncia la palabra mas emotiva del castellano, cuando ésta no tiene ninguna representación personal y gráfica en tu vida personal?

Y te produce un embarazo tan tremendo, que no eres capaz de expresarlo a nedie, todo el mundo lo da por sobrentendido, no lo puedes explicar, te lo quedas para ti, en soledad.

A los 35 años, viviendo en Marbella y estando mas o menos establecida desde el punto de vista personal y profesional. Decidí acudir al sistema del psicoanálisis y encontré una de las pocas profesionales de la psiquiatría que lo practicaba: en Malaga y yo vivía en Marbella ( 60 km) , el psicoanálisis, tan argentino….

Pues bien, tome dos sesiones semanales de duración cada una de ellas 45 minutos, a las 16 horas, martes y jueves, a un precio exorbitado que había que pagar en efectivo metálico, hablara o no, fuera o no pudiera acudir, salvo fuerza mayor; acudía presta y me sentaba en una silla alta en frente de la psiquiatra, que no tendida en un divàn ( las películas mienten …).

Cada día pactado, me costaba sangre y fuego, conducir desde Marbella a Málaga a las tres de la tarde para llegar a la consulta a las cuatro en punto y ser recibida por una figura de hielo, que no se inmutaba sobre mi estado emocional.

La conducción hasta llegar a la consulta, era farragosa y difícil, no existía la autopista y la nacional 340 era bastante peligrosa, normalmente no paraba de llorar en el corto trayecto, preguntándome que narices le iba a contar, pues si no hablaba, a ella le daba igual, me cobraba, obviamente en efectivo metálico y hasta la siguiente sesión (debía ser una terapia psiquiátrica comportarse así) .

Mi psicoanalista me sometió a toda clase de tests, entre ellos el famoso Rochas y a un interrogatorio sobre mi personalidad que ya quisiera el fiscal mas duro…y tenia el atrevimiento de decirme que tenia que tener mucho cuidado de no colgarme, depender de ella, prácticamente para seguir viviendo…. a lo que yo le respondía que tranquila , que a ese precio los 45 minutos, no me iba a colgar de ella ni en sus mejores momentos, que ya tenia la cabeza super clara al respecto…

A veces llegaba a la consulta y le decía que no me apetecía hablar y a la ella le daba igual, nos tirábamos 45 minutos mirándonos , me cobraba ( ella decía que era normal, terapéutico y me cobraba y hasta la siguiente sesión (yo pensaba en el tema fiscal : black money y sin currar….) le decía que no sabia que contarle y ella callada, nunca me interrogaba, una vez transcurrido el primer mes, solo valía lo que espontáneamente le contaba. Un trabajo maravilloso y sin grandes dificultades, obviamente.

Después de un tratamiento que duró seis meses: el psicoanálisis consiste para los no iniciados como yo, en que te dividen el cerebro en una serie de casillas o quesitos (reminiscencias del trivial) te los sacan, uno a uno, y te los distribyen por la mesa, de forma que estás absolutamente desprotegida y poco a poco te los van colocando otra vez, en el cerebro, como si de un juego se tratara: son las casillas del amor, filial y amoroso, relaciones de sociabilidad, la familia, el trabajo las relaciones laborales, y un largo etc, entre otras la maternidad, la que a mi me interesaba.

Finalmente le pedí el informe de todo el tratamiento que había experimentado, nunca me lo dio por escrito. Me dijo, que casi todas mis casillas estaban bien, algunas más que bien, sociabilidad, familia, trabajo, etc, pero que había una que estaba en blanco, vacía: la maternidad, y que eso no tenía tratamiento psicosocial alguno, que yo me había sentido abandonada por el fallecimiento de mi madre y que seguramente nunca querría tener hijos, por miedo a “dejarlos abandonados” (como así ocurrió) y que esta casilla siempre estaría negra, dada mi personalidad y que, con mucho esfuerzo, la convertiría en gris, pero nada más, ello me perseguiría de esa manera desbastadora el resto de mis días y que me influiría en mis relaciones con los hombres negativamente, y que se temía que me impediría tener relaciones largas y continuas.

Y yo pensé, 1estupendo! Seis meses de sufrimiento, para decirme con palabras lo que yo ya sentía, jo…. , este aspecto de su vida siempre será negro, como mucho pasará a ser gris, después de un gran esfuerzo por su parte, pero siempre será su casilla vacía, haga esfuerzos por decir la palabra “mamá” pero no le auguro ningún éxito, hasta que muera tartamudeara al decir esa palabra. Fin del informe, nunca la pronuncio

Precio : ………… pts por el total tratamiento pagados por semanas y en efectivo metálico . Sigo sin pronunciar “mamá“ sin sobrecogerme, nunca me quedé colgada de la psicoterapéutica, me hubiera arruinado

El canalla de Pablo Iglesias ha dicho que ahora que no es político, puede decir la verdad, yo la he dicho siempre y nunca he sido político, y mi ratóncito nunca tendrá este problema porque tiene unos padres y abuelos maravillosos.

Buenas noches y buena suerte , carpe diem