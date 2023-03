Manuel del Rosal: «El clítoris del Ministerio de Igualdad»

Tras el desencanto de la preferencia del 75% de las mujeres por la penetración frente a la masturbación, las ¿feministas? que conforman el ministerio de Igualdad se restañan las heridas abrazándose llorosas a sus vibradores de última generación.

Esto de la obsesión por el sexo en solitario es, desde hace años, característica y diferenciación de las hembras de izquierdas. Recuerdo cuando en el año 2010 gobernando el inefable Zapatero, la entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído publicó en el BOE subvenciones por 26.000 euros de nuestros impuestos para la elaboración de un “Mapa de inervación y excitación sexual del clítoris y labios menores”

Para el ministerio de Igualdad el mayor problema que sufren las mujeres en España es la excitación del clítoris. Otros problemas como los de esas viudas que se han quedado con una paga ridícula, los de las amas de casa que malviven haciendo equilibrios con el sueldo que percibe su familia, los del paro juvenil que afecta a más chicas que a chicos, los de las trabajadoras de la confección con condiciones leoninas en sus trabajos, los que sufren las kellys en el desarrollo de su labor en hoteles, los derivados del maltrato a la mujer y su explotación laboral y sexual y otros más en la misma línea de precariedad y abandono por parte de este gobierno, son tortas y pan pintado en comparación con los problemas derivados de la autoestimulación del clítoris. A las miembras de este Ministerio de Igualdad les basta tener un clítoris satisfecho para que la mujer carezca de problemas, de cualquier problema ¡Qué importan los demás problemas si mi clítoris está satisfecho!

Irene Montero, Rodríguez Pam y toda su cáfila de adláteres deben tener un trauma sexual de cojones que les viene ya desde tiempo inmemorial y que se ha asentado en sus meninges y en sus ingles trastocando aquellas y estas. Es por eso por lo que lo del 75% de mujeres que prefieren la penetración les ha sentado como el plomo a los conejos y es por eso por lo que son devotas adoradoras de toda clase de juguetes sexuales. Si es verdad que echan de menos el sentirse abrazadas por esos juguetes, no por el hombre al que odian con odio sarraceno. Pero parece ser que, mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial a la fabricación de robots inteligentes, en poco tiempo, dispondrán de un ente robotizado que, mientras les estimula el clítoris, les abraza tiernamente, si es que un ente metálico, frío y mudo puede abrazar tiernamente. De momento se conforman con lo que en el eje Carmona – Dos Hermanas en la provincia de Sevilla les ofrece la mayor distribuidora de productos sexuales de España y cuarta de Europa en la que tienen donde elegir hasta consoladores fabricados con oro. No, no podrán quejarse estas mujeres que conforman el Ministerio de Igualdad de no tener con que satisfacer sus clítoris; la variedad de dildos, satisfyer y consoladores es infinita,

Woody Allen dijo: “El sexo es como el mus. Si no tienen una buena pareja debes tener una buena mano” Ahora ya ni siquiera es necesaria la mano, basta con disponer de uno de estos artilugios que se ofrecen a estas mujeres enemigas del hombre para, en la soledad del sexo solitario, utilizarlos como se utiliza a un amante sumiso.

Uno de los mantras con los que nos torturan de continuo estas defensoras del onanismo femenino es: “A través de la masturbación llegas a conocer tu cuerpo” Yo – inocente de mi – creía que para conocer tu cuerpo deberías estudiar Anatomías y Fisiología, pero no; basta con estimular tus partes erógenas para alcanzar una Epifanía y, mediante ella, el conocimiento de tu cuerpo. Cosas veredes Sancho.

MAROGA