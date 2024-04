Pedro Manuel Hernández López: «¡Sánchez, guárdate de los «idus» de marzo!»

Los romanos celebraban «los idus» el día 13 de cada mes y estaban llenos de supersticiones y de rituales. Para llamar a los buenos augurios se fijaban, por ejemplo, mucho en el calendario y consideraban que los idus eran los días propicios para recibir buenas noticias. Los idus eran los días 13 de cada mes, con excepción de los meses de marzo, mayo, julio y octubre que se celebraban el día 15.

Si había un mes especial entre todos los meses del año, este era marzo –dedicado a Marte, el dios de la guerra– y era también el primer mes de su calendario antiguo, porque era cuando arrancaba la primavera y los trabajos en el campo.

Por tanto, antes del calendario juliano, era la festividad de “año nuevo” según la tradición más antigua. Sin embargo, los hados quisieron que fuera en los idus de marzo cuando se produjo el magnicidio más importante de la historia antigua.

Los «idus de marzo» eran una festividad con cierto peso religioso que era celebrado con entusiasmo por el pueblo con comidas en el campo, bebidas y mucha diversión. En el año 44. a. C., Julio César gozaba del prestigio y del éxito de sus grandes victorias militares en las campañas de las Galias, en Egipto, en el Ponto y en África.

En Roma se contaba y circulaba la leyenda de que en cierta ocasión, cuando Julio César caminaba por la calle, se le presentó un adivino que se ofreció a leerle el futuro, a lo que César accedió. Este adivino le dijo que «se tenía que cuidar de los idus de marzo». César a penas dio demasiada importancia a la advertencia que contenía el vaticinio. Tan poca importancia le concedió que estaba preparando una campaña militar en «Dacia» y otra contra los «Partos» que iniciaría tres días después de «los idus de marzo», por lo que planeaba ausentarse de Roma durante varios meses.

Pasó el tiempo y finalmente llegó el 15 de marzo. Ese día, por la mañana, César salió de su casa en dirección al templo en el que se asentaba el Senado y mientras caminaba por la calle vuelvió a encontrarse con el adivino y burlándose le dijo : «Los idus de marzo ya han llegado…», a lo que el adivino le contestó: «Sí, pero aún no han acabado».

A las pocas horas, en los idus de marzo ( 15 de marzo) del año 44 a. C . se produjo el magnicidio más importante de la historia antigua: el asesinato del emperador Julio Cesar.

Los conspiradores llevaron a cabo su funesto plan cuando César se hallaba sentado junto a la estatua de Pompeyo: los políticos Tilio Cimbro y Servilio Casca le asestaron las primeras puñaladas mortales. César recibió 23 puñaladas infligidas por varios senadores liderados –según parece– por Marco Junio Bruto, hijo de Servilia, que había sido una de las amantes de Julio César.

Para la histórica leyenda literaria y la posteridad ha quedado la famosa frase que pronunció César mientras su vida se le escapaba: “¿Tú también, Bruto?,¿Tú también, hijo mío?” (E tu ,Brute? Tu quoque, fili mei?).

Estas breves aclaraciones sobre los «idus de marzo» y de por qué han pasado a la historia como una de las fechas más famosas de la historia de Roma y de la Humanidad, quizá ayuden a entender por qué «traslado» veinte y un siglo después a España y aplico aquel histórico y funesto oráculo del adivino «guardate de los idus de marzo» al presidente Sánchez agorandole una próxima «muerte política» y el fin de su tiránica y presidencial legislatura desencadenada por la grave traición perpetrada contra nuestra Constitución y contra España.

El vergonzoso y chantajista pacto –para así seguir «moncloneando»– de esa amoral y anticonstitucional «AMNISTIA» sellada a cambio de 7 ruines y miserables votos, siete, con Puigdemont, el cabecilla de los nois de JxC y, el que , tras intentar dar un golpe de Estado contra España, huyó de noche oculto en el maletero de un coche –como una vulgar rata– para acabar residiendo en la belga Waterloo, ciudad desde donde gobierna a España y a su genuflexo presidente Pedro Sánchez.

Mientras escribo este artículo caigo en la cuenta de que hoy es 15 de marzo, y por tanto nos encontramos inmersos en plenos históricos y fatídicos «idus de marzo». En esta fecha convendría vaticinarle a nuestro presidente Sánchez su seguro aunque incierto futuro con aquel amago de amenaza velada que el adivino callejero romano vaticinó el inefable futuro inmediato de Julio Cesar,cuando le endilgó aquellas premonitoras palabras: «¡ César, guárdate de los idus de marzo!».

Sin necesidad de que un moderno adivino le repita a Sánchez lo que César escuchó en las calles de Roma, todo lo que ha venido acaeciendo en la vida política española desde hace unos meses: la perdida de las elecciones generales por parte del Partido Sanchista (antes PSOE), el pacto con las extremas izquierdas y, de modo especial, el vil sometimiento y la vergonzosa dependencia de JxC— el mayor partido xenófobo y ultraderechista de nuestro abanico político–, la amoral y anticonstitucional AMNISTIA para despenalizar el intento de golpe de Estado, el terrorismo del «Txunamic Democrátic», la traición a España y a su votada Constitución del 78, la clara malversación de caudales públicos, la «0peración Delarme», el «Koldo-gate», la trama de las «fake sanitary masks» o de » la banda del Peugeot 404″ que afecta a varios ministerios e incluso –según algunas lenguas de «doble filo y que nos lo dijeron anoche», como nos dejó escrito Rafael de León, el sevillano poeta de la generación del 27– a la «primera dama» de España y «señora de», la no aprobación de los nuevos presupuestos ni el adelanto de la convocatoria de nuevas elecciones y las serias dudas del posible éxito del exministro SalvadorIlla en la nuevas elecciones como candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, etc, etc…han dado lugar a que este 15 de marzo se haya convertido en esos premonitores y fatídicos «idus» que amenazan muy seriamente la continuidad de Sánchez en la Moncloa.

Si a toda esta habitual trama de continuos chantajes, mentiras y prevaricaciones–esos que nos quiere seguir imponiendo el histriónico y megalómano Sánchez– le añadimos sus continuos «cambios de opinión» sin apenas importancia, como cuando en 2018 le echó en cara a Rajoy el que ni adelantara las elecciones ni presentara nuevos presupuestos y que terminó en una moción de censura y su subida al poder

Esto, según sus propias palabras –recogidas en todas las hemerotecas que ni fallan ni engañan puesvsueken gozan de buena memoria audiovisual– contraviene contraviene el Art.134 de la Constitución por el que : «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior…».

En su diatriba contra Rajoy, en 2018, le exigió: «O presupuestos nuevos o elecciones». Un gobierno sin presupuestos no puede gobernar. Es como «un coche sin gasolina»(sic). Y ya que los nuevos presupuestos no se habian aprobado, le exigió oficialmente –con el cinismo y la falta de ética que le caracteriza– someterse a una » moción de confianza por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad constitucional»(sic).

Su grado de desverguenza y cinismo es tan alto que no le duele en prendas exigirle al PP lo que el ni es capaz de cumplir ni de hacer. Es muy paradójico y altamente antagónico que Pere Aragonés –el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya– haya tenido que adelantsr las elecciones autonómicas por no haber podido aprobar los nuevos presupuestos, y él Sánchezz, ni una cosa ni la otra.

Pero claro, «consejos vendo que para mi no tengo», que decía aquél . Y si para mantenerse en la poltrona monclovita tiene que pasarsr por el forro el art. 134 de la Constitución, se lo pasa y los 168 restantes también y se queda queda tan pancho. Ya sabemos cuáles son sus firmes y democráticos principios …

Y para rematar la faena y desviar la tención de la trama de «Ábalos & Koldo», ha puesto en marcha el ventilador para que la «mierda» política –de las mordidas de las «fake masks», de los masajes con Moët & Chandon, de la cenas en elitistas marisquerias, de la coca y puticlubs del «Tito Berni», de los rulos de billetes de 500 euros, de las vacaciones en las Islas Afortunadas y de tantas corruptelas derivadas y muy emparentadas con el nocturno affaire del «Dolcygate» y el rescate público de Air Europa– se diluya y salpique a todos menos a ellos.

Pero claro, todo esto no lo han hecho ni «a beneficio de los huérfanos, los huérfanos ni de los pobres de la capital»(que cantaban las «Madres del Cordero» allá por los años setenta ) sino «ad maiorem gloriam et beneficium suum» ( para su mayor gloria y beneficio).

Y volviendo al recurso de activar el ventilador, todos sus ministros siguen con rigurosa sumisión aquella famosa expresión de «Calumnia que algo queda», que nos llegó a través del filósofo y escritor inglés Francis Bacon en su obra, de 1625, «De la dignidad y el crecimiento de la ciencia».

Por eso Pedro Sánchez y su equipo han dirigido el ventilador unidirecionalmente hacia Alberto González Amador –empresario y novio de Isabel Díaz Ayuso– y de de paso acusarla a ella, de ser partícipe de fraude y evasión de impuestos a la Hacienda pública por valor de 350.000 euros.

Y pese a «no existir ni trama de facturas ni sociedades pantalla»—- según afirma la presidenta en rueda de prensa– Sánchez trata de » tapar todas sus recientes corruptelas, y especialmente el escándalo de la ley de amnistía o el caso del exasesor de José Luis Ábalos», exigiendo a voces su inmediata dimisión.

Aunque hoy ya es sábado, 16 de marzo, …le quiero recordarle a Sánchez y, a todo su inestable gobierno de esa tan cacareada y falsa coalición progresista y feminista la premonitoria y celebre respuesta –del adivino romano a Julio Cesar, aquel 15 de marzo del año 44 a. C.– «aunque los idus de marzo ya han llegado, aún no han pasado…» . Por eso Pedro Sánchez… guardate bien de los idus de marzo para no tener que exclamar: ¿Y tú también Page…?

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.