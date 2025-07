Manuel del Rosal: «Ikea y Amazon como iconos de nuestra sociedad»

“Desprecio profundamente a los que gustan marchar en fila al compás de una música; no puede ser más que por error que han recibido un cerebro; una médula espinal les bastaría ampliamente” Albert Einstein

Una de las señas de identidad de esta sociedad es el borreguismo, es decir, la pérdida de la individualidad del hombre para perderse en la masa.

IKEA es el icono, el símbolo del aborregamiento de nuestra sociedad.

¿Has entrado alguna vez en IKEA? Yo, acompañando a mis hijos entré una vez y me juré a mí mismo no volver a entrar. Y así ha sido. Nunca, ni siquiera en un centro comercial que persigue lo mismo que Ikea: que durante tu permanencia en él rindas pleitesía al dios consumo, me he sentido más alienado, más borrego y menos libre. Desde que entras en Ikea ya te señalan por donde debes caminar un camino sin vuelta atrás.

Desde el minuto uno en el que entras en IKEA pasas a formar parte de un rebaño de borregos que son empujados a punta de tralla hasta el redil de las cajas de pago. Las trallas son las líneas pintadas en el suelo para indicarte el camino a seguir, un camino sin retorno hasta que te enfrentas a las cajas donde pagas y, ahora sí, ya puedes salir de la encerrona.

IKEA es el paradigma del Panurgo de Rabelais y los ciudadanos el paradigma de los borregos que, como iluminados con anteojeras, solo ven el camino frente a ellos tal como los burros.

Aquel día que entré en IKEA pude comprobar como las personas pueden llegar fácilmente a la alienación, al automatismo. Los psiquiatras conocen muy bien lo que es la alienación: “Estado mental caracterizado por la pérdida del sentimiento de la propia identidad”

“Todas las ideas de felicidad de esta sociedad siempre acaban en una tienda” Zygmun Bauman, sociólogo polaco

Otra seña de identidad de nuestra sociedad es el “vacío existencial” que quiere decir el no encontrar razón ni motivo para vivir; estar envuelto en una oscuridad que te impide encontrar sentido a tu vida lo que hace que, unos se encierren en sí mismos y otros quieran llenar ese vacío en lo banal, en lo inmediato.

Amazon es el paradigma de ese vacío existencial porque, quienes lo padecen (cada día aumenta su número) buscan llenarlo recibiendo los paquetes que encierran el secreto de una felicidad de cartón piedra.

La felicidad ha dejado de ser un estado de vida interior intangible, pero pleno de autenticidad, para pasar a ser un objeto o un deseo tangible que, adquirimos donde nos los venden, pero que tan solo sirve para poner una tirita en la herida de nuestro vacío existencial. Y, claro, el vació se llena momentáneamente el tiempo justo en que Amazon llama a nuestra puerta, recogemos el paquete y lo abrimos, para inmediatamente caer de nuevo en esa melancolía no exenta de egoísmo, en ese vacío que creímos iba a ser llenado con el objeto comprado o el deseo obtenido.

El vacío existencial tiene un fuerte componente de egoísmo y el egoísmo está, en estos tiempos que vivimos, más acentuado que nunca. La persona con vacío existencial no ve a nadie ni piensa en nadie que no sea ella misma. Viene acompañado de una insensibilidad hacia los demás; es como una anestesia que nos impide sentir y vivir la vida. Todo el vacío que siente deriva de estar insatisfecha y frustrada y no se culpa ella, culpa a la vida y a los otros; a la vida porque no le ha dado lo que sus sueños le prometían sin base alguna, a los demás porque no son como ella desea que sean y no funcionan en los parámetros que ella percibe como satisfactorios para sus deseos.

Y esta sociedad vacía y sin Dios, pues Dios ha muerto o ha sido eliminado, carece de los valores que antes le llenaban como ser humano, Y busca, Pero busca como el borracho que sabe que tiene una casa, pero no sabe dónde está. Y cae en los entretenimientos banales, en el sexo, en el juego, en los viajes sin destino, en las compras compulsivas, en la entrega incondicional a la televisión al tiempo que se pregunta ¿¡cómo lleno este vacío!? Sin encontrar respuesta porque esta sociedad es un odre de vacuidad.

Todas las sociedades han tenido un icono, un símbolo que ha expresado la médula de esa sociedad; la nuestra, esta sociedad con los más altos estándares de progreso material tiene dos símbolos de su falta de solidez y de tuétano: IKEA como símbolo de su borreguismo y Amazon como símbolo de su vacío existencial.

Y, claro, en esta sociedad a los ciudadanos se les puede vapulear todas las semanas por miles haciéndoles sufrir con la desvergüenza de los ferrocarriles. El gobierno sabe que, como los borregos de IKEA y los vacíos existenciales de Amazon, los ciudadanos, a lo más que van a llegar en sus protestas es a bailar ante el tren que les ha dejado tirados.

Cosas veredes amigo Sancho

MAROGA