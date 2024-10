Sé que hay algo más,

La felicidad no consiste en conseguir lo que no tienes, sino en sentirte afortunado con lo que tienes, por poco que sea.

Este es un principio que traspasa la utilización torticera del mismo que utiliza y nos vende la furcia agenda de colorines. Es mucho más. Veamos.

Desde la óptica materialista siempre te encontrarás con personas que tienen más que tú, pero también con otras que difícilmente lleguen a tener lo que tú tienes.

Aunque estas últimas te pasarán desapercibidas y no ocuparán tu pensamiento que estará más pendiente del coche nuevo del vecino, que del sin techo de la esquina que esa noche dormirá al raso.

Vive tu vida y deja que cada uno viva la suya, y que tus metas y aspiraciones estén basadas en tu capacidad y esfuerzo; nunca en la envidia. La envidia no motiva ni hace progresar al hombre; la envidia corroe al envidioso llevándolo a un estado de permanente amargura.

Siempre he dado gracias a Dios cuando he tenido, cuando no he tenido, e incluso cuando me ha faltado, porque considero sinceramente que siempre he recibido más parabienes de los que he merecido, y menos golpes de los que me he ganado.

No pretendas ser más inteligente que Dios; sé humilde y dale siempre las gracias, porque aunque ahora no sepas por qué se las das, algún día lo descubrirás; te lo digo por experiencia.

