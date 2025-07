Sebastián Urbina: «Estos no son socialistas»

Armengol sobre los audios de la cúpula de su partido en la trama PSOE: «Éstos no son socialistas» (OkDiario) Esta declaración de Francina Armengol es muy preocupante. ¿Por qué?

Para un ciudadano ‘normal’, es muy fácil saberlo. Supone tratar a los oyentes de imbéciles. ¿Por qué? Lo iremos desgranando en lo que sigue.

Doña Francina sabe que su declaración será leída por un número indeterminado de no socialistas. ¿Cuál será su reacción? Sugiero que considerarán su declaración como un insulto a la inteligencia.

Cuando la lean los socialistas- con excepciones que ahora diré- moverán su cabeza de arriba abajo, ‘claro, no son socialistas’.

¿Por qué la mayoría socialista responderá esta idiotez? Porque la mayoría del partido socialista no se ha enfrentado al autócrata Sánchez, Don Teflón. Esto supone tener muy pocos escrúpulos, dado lo publicado sobre corrupción socialista y los asuntos judiciales pendientes. No son ciudadanos respetables, son militantes fanáticos.

Hay excepciones. Soraya Rodriguez, ex portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados entre 2012 y 2014, una de las voces más críticas con Pedro Sánchez, abandonó el partido en 2019 debido a la deriva populista de Sánchez. Hay más. En una entrevista concedida a The Objective, aseguró que Sánchez es «el gran bulo político de la democracia española» y anima a los socialistas a ser «valientes y abandonar el sanchismo» si quieren «salvar al PSOE».

Esta socialista decente no traga la estúpida declaración de doña Francina. ¿Por qué?

Salvo que estés enfermo de sectarismo, no puedes creer que cuando hay algo malo, no es socialista. Lo que nos llevaría a la conclusión de que los socialistas siempre actúan bien. Como los arcángeles. Para tragar esto hay que ser súbdito socialista.

En junio 2025, no solamente periódicos independientes españoles (merecen un homenaje) sino también destacados medios extranjeros, como The Times y The Economist, criticaron con gran dureza a Pedro Sánchez, diciendo, incluso, que su comportamiento pone en peligro la democracia española. Lo comparan con un gánster y piden que convoque elecciones.

O el banco de inversión JP Morgan, (uno de los más importantes del mundo), advirtiendo que los escándalos de corrupción ya están afectando a la inversión y que unas elecciones anticipadas aportarían «estabilidad».

Que haya casi ocho millones de fanáticos votantes de Sánchez, que hagan oídos sordos a las informaciones que tratan al PSOE como un entramado mafioso, muestra que nuestra democracia es apariencia. La realidad es una autocracia corrupta, con intensa manipulación mediática, y súbditos socialistas arrodillados y sin escrúpulos.

Además de la antidemocrática colonización de las instituciones por parte de Sánchez. Recordemos: Fiscalía general del Estado, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio y Televisión Española, y un largo etcétera.

O su inadmisible discurso político, que enfrenta a la sociedad, entre socialistas, que están- dijo- en lado bueno de la historia, y los demás, que son- dijo- la ‘fachosfera’. Un discurso, falso, guerra civilista y antidemocrático.

Que haya casi ocho millones de súbditos fanáticos que voten a este político corrupto y autocrático (comparado, por los prestigiosos The Times y The Economist, con el gánster, Don Teflón), porque ‘es de los nuestros’, muestra el grave nivel de degeneración moral socialista, mezclada con estúpida cursilería. Yolanda: ‘La ciudadanía progresista está angustiada porque no quiere que gobiernen las derechas».

Con la cobardía política de los votantes populares, más proclives a pactar con el ‘entramado mafioso’ que con Vox. ¿No les da vergüenza?

En la España 2025, los que vociferan que ‘el caos es la derecha’, son socialistas fanatizados, socios separatistas antiespañoles (y compañeros de viaje), que aplauden la sistémica corrupción de su partido/gobierno y no quieren ver el golpe de Estado blando de Sánchez contra la democracia.

Pero las criadas mediáticas subvencionadas anuncian que el caos es Vox. ¡Y hay borricos que tragan!

Si Alberto sigue pactando con esta ‘pura mafia’, según sus propias palabras, debe dejar paso a Isabel. Al menos tiene la dignidad de no pactar con esta izquierda corrupta y antiespañola.

Estos SON SOCIALISTAS CORRUPTOS, doña Francina, que pertenecen a una organización socialista corrupta. La suya. Recordemos que el Tribunal Supremo acusa a Santos Cerdán (fue secretario de organización del PSOE) de pertenecer a una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

‘Anticorrupción sostiene que Santos Cerdán se valió de sus cargos públicos y en el PSOE, para cometer «graves delitos». (La Razón)

Última Hora. ‘Sánchez concede la independencia fiscal a Cataluña a costa de empobrecer al resto’. (El Debate)

‘Somos la izquierda’. Corrupta, indigna y antiespañola.