Casado tira a la cara a Sánchez en el Congreso las 6 claves para una desescalada en condiciones

Sesión Plenaria este 13 de mayo de 2020 en el Congreso de los Diputados, con los ánimos más caldeados de las últimas semanas después de que a Pedro Sánchez se le hayan ido cayendo la mayoría de los apoyos a su estado de alarma para el control total del país.

Pablo Casado inició el turno para hacer la primera pregunta de la jornada:

Se pueden imaginar que Pedro Sánchez contestó a todo lo posible menos a la pregunta de Casado, porque insistió el Presidente en que lo más importante es ‘la unidad’, como forma de queja a los populares por no haberles apoyado en la última prórroga de la alarma.

Respondía Casado con dureza y enumerándole a Sánchez los seis puntos básicos para salir airosos de la pandemia:

Señor Sánchez, el pasado 1 de marzo le propuse un control de choque económico contra la crisis del coronavirus, pero me contestaron que tendría un impacto poco significativo y transitorio. Yo no sé si les parece poco significativo que ya haya 27.000 fallecidos y la destrucción de 5 millones de empleos. Ayer presentamos ese plan B que usted no encuentra, para reactivar España. Usted debería preocuparse de recuperar el empleo.

Y para eso hay que:

desconfiar a la población española por grupos de riesgo,

con mascarillas obligatorias,

con test masivos,

con rastreo de contagiados,

con huella digital

y reforzando el sistema nacional de salud.

¡Hasta aquí hemos llegado! Le apoyamos dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez, que esa debe ser la nueva normalidad socialista.