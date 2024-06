Carlos Díaz-Pache (PP) desguaza al Gobierno Sánchez: “¡Es un tirano, nos intenta robar…!”

Último pleno del curso 2024 en la Asamblea de Madrid que sirvió como colofón a una convulsa temporada política.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, volvió a la carga contra la izquierda en su turno de palabra este 20 de junio de 2024 y puso como ejemplo a seguir el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso:

El diputado popular, recordó cómo Pedro Sánchez llegó a la Moncloa “a lomos de una mentira sobre corrupción” y lleva semanas “revolcándose en la corrupción de su gobierno, de su partido y de su familia”.

Asimismo, señaló que el presidente del Gobierno “asaltó todas las instituciones para ponerlas a su servicio, vendió la igualdad de la ley por siete votos y ahora perpetra una ley de sometimiento de los medios de comunicación y una colonización por las bravas del Poder Judicial para poder terminar con los contrapoderes”.

“Los únicos esfuerzos del Gobierno de Sánchez este año se han centrado exclusivamente en el asalto sistemático y planificado al orden constitucional a la separación de poderes”, criticó Díaz-Pache.

Igualmente, mencionó que, en la democracia, el poder rinde cuentas ante la prensa y no a la inversa.

Y agregó:

“En las democracias, el Gobierno se somete a la Justicia, no los jueces al capricho del Gobierno. En las democracias, el poder se divide, no se concentra en una misma persona. Por tanto, si Sánchez no rinde cuentas ante nadie y es el él que pide explicaciones a la prensa, a los jueces, a los fiscales a la oposición. Si modifica las sentencias judiciales, si concentra el poder en sí mismo, amenaza a todo aquel que se pone enfrente y si necesita el delito para continuar en su puesto, Sánchez no es un presidente demócrata, sino el tirano que nos está intentando robar España”.