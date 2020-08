Apple y Google echan a Fortnite de sus tiendas de aplicaciones en «represalia» contra Epic Games

La empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos Epic Games, propietaria de Fortnite, ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante tecnológico Apple, luego de que este eliminara ese popular videojuego de la tienda de aplicaciones App Store.

Este jueves, Epic Games habilitó una función de pago directo en la aplicación Fortnite para que sus usuarios no tengan que tramitar el reembolso de sus pedidos en los sistemas de pago Apple App Store, Google Play Store o en otras plataformas.

De esa forma, los jugadores pueden beneficiarse de un «megadescuento» permanente de hasta el 20 % en la compra, con dinero real, de complementos cosméticos para el juego o en la adquisición de los V-Bucks, la moneda virtual que se utiliza en dicho videojuego.

«Actualmente, al utilizar las opciones de pago que ofrecen Apple y Google, estas empresas cobran una comisión del 30 %» en las transacciones realizadas dentro de sus plataformas, y en ellas «no aplica nuestro descuento del 20 %», señaló Epic Games.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming «1984» https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020