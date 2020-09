Luján Argüelles y otros famosos que huyeron de Telecinco refugiándose en Antena3 pero les salió ‘rana’

Tras más de una década como rostro de Mediaset, Luján Argüelles ha fichado por Antena3. Hace bien porque Vasile lleva años despreciándola pero, ¿le irá bien?

Según informó el 21 de septiembre de 2020 el portal Yotele, Luján Argüelles habría firmado su fichaje por Atresmedia después de estar más de una década al frente de numerosos formatos de Mediaset.

El grupo de comunicación ha cerrado su contratación para presentar la versión española de Divided, el nuevo concurso de ITV (productora propietaria de los derechos de Pasapalabra),

La preproducción de ‘Divided’ ya ha comenzado y correrá a cargo de Boomerang TV (La voz).

Luján Argüelles: de presentarlo todo, al olvido…

Dirante una época, Luján Argüelles ha sido un rostro fundamental de Mediaset. De hecho, fue la cara más reconocible de Cuatro durante años gracias a formatos de éxito como Granjero busca esposa, Tienes un minuto o ¿Quién quiere casarse con mi hijo? O Un príncipe para Corina.

Pero, de unos años a esta parte, Luján estaba semi desaparecida y de vez en cuando asomaba la cabeza como colaboradora en algún programa. ¿Por qué?

La estrategia de Vasile: Explotar y olvidar

El caso de Luján Argüelles es habitual en Mediaset. El Consejero Delegado del grupo, Paolo Vasile, suele seguir siempre el mismo patrón: Se encapricha con alguien, le lleva al estrellato y después se olvida de él.(Que se lo pregunten a Paula Echevarría, pobrecita)

En Mediaset son únicos en hacer promoción de sus estrellas. Los endiosan, les hacen contratos millonarios con tal de retenerles (y que así no se larguen a la competencia) pero, como al final son muchos, después les dejan de llamar hasta que se termina su contrato.

Y lo peor es que, si a alguno de los suyos se les ocurre irse a su competencia más directa (Antena3), en Mediaset se encargarán de hacerle la vida imposible a través de programas como ‘Sálvame’.

Pero hay algo más retorcido aún. Echarte, volver a contratarte y luego humillarte.

Dirante años, las salidas de presentadores de televisión eran pocas. Si te ibas de Mediaset, o bien aterrizabas en TVE, en las locales o en A3. Ahora, tienen Movistar+ pero poco más.

Algunos han salido huyendo de Mediaset y han tenido éxito en A3. Es el caso de Pablo Motos y su ‘Hormiguero’, de Gloria Serra o de Carlos Argüiñano. Pero son los menos.

Son muchos los tránsfugas de Mediaset que han terminado en Atresmedia y no les ha ido nada bien. Razones hay muchas pero la principal, por decir una, es que en A3 el entretenimiento no tiene tanta repercusión como en Telecinco.

Famosos que se han fugado a A3 y no les ha salido bien

Veamos algunos ejemplos y esperemos que a Luján Argüelles no le pase lo mismo

Pilar Rubio

Pilar Rubio fue el reclamo favorito de ‘Sé lo que hicisteis’, en laSexta. No sólo era la reportera ‘cañón’, sino que era divertida y pizpireta. Es cierto que el ir alcachofa en mano por la calle era un papel que ya le estaba pequeño y por eso recibió a Vasile sin contenciones. Comenzó con ‘Más que baile’ y, aunque era algo torpe, no le fue mal del todo. Pero llegó OT2011, el típico caso que los directivos de las cadenas mitifican generación tras generación como si fuera un cuento de terror que nos advierte de lo que no se debe de hacer.

El mítico talent-show fue repentinamente cancelado en su sexta gala. Un drama total. A la pobre Pilar la lincharon y , cierto es que OT le venía grande pero hacerla responsable de la ruina es exagerar. El problema es que no salió del pozo y, tras muchos fracasos, a finales de 2012, Mediaset puso punto y final a su contrato.

Ahora trabaja como colaboradora de ‘El Hormiguero’. Ha presentado algún que otro programa en A3 pero nada importante. Eso sí, vivir, vive bien.

María Teresa Campos

Otro clásico de los errores televisivos. Y es que la Campos no tiene que ser lo que decimos una persona ‘facil’. Últimamente la hemos visto hacerse la damisela ofendida ante Jorge Javier Vázquez y jurar no regresar nunca a su puesto de ‘defensora de la audiencia’ en ‘Sálvame’ para regresar a los dos meses más o menos. Y es que, la ‘maruja’ más intelectual de nuestra tele tiene una larga lista de desavenencias laborales a sus espaldas.

María Teresa Campos en un emblema. Una figura indiscutible en la comunicación patria. Una de las pioneras de los magacine que ahora triunfan. Ella creó el concepto de ‘cortijo’ que tanto enorgullece a los de ‘Sálvame’. Tras años de triunfos en TVE, la periodista fichó por Telecinco en el 96 y hasta 2004 fue la reina de las mañanas con ‘Día a Día’.

Pero su marcha a Antena3 fue controvertida. Como espectadores, notamos cierta falta de humildad por su parte. Se llevó un formato muy parecido (‘Cada Día’) al que ya hacía y el público la rechazó. Y es que, lo que no se puede hacer, es llamar «gilipollas» al que fue tu jefe en directo (Vasile) y pretender quedar como una señora. No.

Tras el batacazo, María Teresa regresó a Telecinco con el rabo entre las piernas (y con sus hijas bajo el brazo) y triunfó con ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, los fines de semana, hasta que Vasile la quitó del medio y la despidió. Eso sí, antes la humilló con un reality propio. La venganza, que se sirve fría.

Risto Mejide

Risto Mejide saltó a la fama en la pequeña pantalla gracias a su participación como jurado en Operación Triunfo. Durante años fue el niño mimado de Mediaset y triunfó con su ‘Viajando con Chester en Cuatro.

Luego, A3 le ofreció un jugoso contrato, se fue a hace ro mismo a Atresmedia pero no cuajó (eso sí, se despachó a gusto con Mediaset).

Pero Vasile le perdonó su error y regresó a Mediaset con, de nuevo, el Chester, además de ’Tú sí que vales’ y Todo es mentira’.