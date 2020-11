Desnudos, insultos y un posible embarazo: ¿A qué juegan Lester y Patri (‘La isla de las tentaciones 2’)?

Esta historia nadie se la cree. Lester y Patri, la pareja que nació de ‘La isla de las tentaciones 2’ llevan cuatro días riéndose de sus seguidores con un culebrón que huele a montaje.

El jueves 5 de noviembre de 2020, Lester, uno de los concursantes más conocido de ‘La isla de las tentaciones 2’, colgó en redes sociales una foto de su actual pareja, Patricia- a la que conoció en el programa de Telecinco- completamente desnuda y en actitud muy sexual.

Hagamos un breve resumen: Lester entró en ‘La isla de las tentaciones 2’ junto con su novia desde hace 11 años, Marta Peñate. Durante el reality, ella le fue infiel a él con uno de sus tentadores, Dani.

Lester, dolido por la traición, hizo lo propio con una de sus tentadoras, Patricia e incluso, en la hoguera final, le pidió matrimonio.

Hasta aquí todo bien. De hecho, por lo que muestran en su redes sociales, Lester y Patricia, 4 meses después de grabar ‘La isla de las tentaciones’ siguen juntos y enamorados.

Pero algo ocurrió durante la madrugada del 5 al 6 de noviembre de 2020.

Lester, en sus stories de Instagram, colgó una fotografía de Patricia completamente desnuda, enseñando sus partes íntimas de espaldas. Una imagen impactante que se hizo viral en cuestión de segundos.

¿Qué hizo Lester después? Muy simple. Colgar un vídeo en Instagram n en el que aparecía muy indignado, explicando que había sido un error:

En el vídeo se ve a Lester desnudo y con un albornoz, al igual que Patricia, a la que enfoca en uno de los momentos.

Estoy de acuerdo con que publicar y difundir esa foto es desafortunado. Pero lo de la decencia Lester??? Y lo mejor ha sido que la foto se ha subido sin querer… SIN QUERER QUERIENDO NO?? Los comentarios los has propiciado tú guapete. Deja las manos quietas pic.twitter.com/Ea3UxRKpR4

Tras la publicación de la foto la cosa se complicó.

Patri explicó después a través de varias Stories otra situación que había vivido con el canario y por la que decidió romper con Lester.

He pasado una noche de mierda, en un hospita l, sola en Madrid. La única persona que esperaba era Lester, pero no apareció. Mientras, se estaba liando con niñatas. Eso es lo que le llena en su nueva vida, me alegro por él

Estas publicaciones se borraron al poco tiempo pero luego, en otros vídeos, Patri pidió que Marta y Lester dejaran que criticarla en redes sociales:

Quiero que dejen de hablar de mí. Yo no quiero hablar de nadie, y explicar que la foto fue un fallo, y que no fue adrede»

Yo quiero a alguien que me quiera de verdad, me valore y me cuide. Creo que me lo merezco. Ante todo soy persona, tengo sentimientos y principios, cosa que otras personas no tienen. Quiero a Lester, ha sido poco tiempo pero muy intenso