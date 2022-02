Jorge Javier Vázquez se compara con Ayuso y el resultado es de chiste

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a meterse con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, digamos que lo ha intentado.

La obsesión del presentador de ‘Sálvame’ con el PP y en concreto con Isabel Díaz Ayuso ya es ridícula pero, obviamente, Vázquez no ha perdido la oportunidad de meterse con la presidenta de la comunidad de Madrid tras la batalla política que ha vivido en el PP y que le ha costado el puesto a Pablo Casado entre otros.

En su blog semanal de la revista Lecturas, Vázquez habla de la indiscutible popularidad que ha conseguido Ayuso y de la investigación que ha habido sobre el hermano de la política y las supuestas comisiones que ha recibido.

Lo increíble de su post, es que Vázquez compara la actitud de Ayuso con la suya propia. Un señor con problemas con Hacienda dando lecciones.

Y es que, para el catalán, la trama de Ayuso se parece a algo que le ocurrió a su madre

Un sábado por la tarde estaba con P. en casa de Marisol y Antonio. Me llama mi madre y me dice: “Jorge, que acabo de ganar 5.000 euros en el programa de la Campos”. No entendía nada. “¿Qué dices?”. “Pues, hijo, que he llamado al concurso y hasta he hablado con ella. Pero no he dicho que era tu madre, ¿eh?”. Cuando logré comprender lo que me estaba explicando –mi tiempo me costó, estaba de sobremesa, relajado, desconectando–, le dije: “Bueno, pues que sepas que ese dinero no lo vas a cobrar”. El tema de la Campanario y su cupón estaban en todo lo alto y no quería yo que se me pudieran lanzar a la yugular por los dichosos 5.000 euros.