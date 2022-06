Boicot sin precedentes a Kiko Hernández por el “maltrato” a Lydia Lozano: deberían despedirle de ‘Sálvame’ ya

Lo del acoso laboral como espectáculo televisivo es peligroso. ‘Sálvame’ siempre ha vivido del conflicto entre los suyos, esa es su esencia y, ahora, su condena.

El 14 de junio de 2022 volvió a salir a la luz el doble juego del programa de Telecinco: el show frente a la polémica. ¿Hasta qué punto se puede seguir viviendo d ela agresividad? ¿Cuándo vamos a aprender que no podemos normalizar el abuso?

Ese día, Kiko Hernández fue Trentig Topic en Twitter pero por un motivo poco agradable para él. Miles de usuarios de redes sociales pidieron (una vez más) el despido inmediato de Kiko Hernánez por cómo había tratado ese día a Lydia Lozano.

Ese día, ‘Sálvame’ emitió un vídeo sobre todos los rostros conocidos acudían a la misa en honor al periodista del corazón, Jesús Mariñas, entre ellos, se pudo ver a Carmen Borrego o Lydia Lozano.

Pero tras terminar el vídeo, Kiko Hernández aseguró en directo que, por mucho que Lozano hubiera ido al funeral, no le apetecía.

Ayer cuando terminamos el programa dijiste en alto: ‘¡Qué pereza ir ahora al funeral de Mariñas.

Lydia se defendió asegurando que no le apetecía ir porque:

Hacía un calor que te mueres, y después de trabajar da pereza coger un taxi e ir. Pero una vez que llegué disfruté mucho y vi a mucha gente. Si quieres ensuciar y echar mierda…

Obviamente, ese es el trabajo de Hernández; echar mierda. El tertuliano atacó a su compañera hasta hacerla llorar desconsoladamente

Si te da pereza no vas, pero no lo digas en voz alta, ¿no te da pereza ir a despedir a un amigo?

Gritaba Kiko mientras que Lozano se hundía.

Me dolía muchísimo la mano, me daba pereza ir, pero luego me encontré a muchos compañeros. ¡Dime una persona que esté feliz por ir a un funeral! Cada día que paso aquí os veo más alejados, no se puede decir nada, lo sacáis aquí como si fuera yo una mierda. Es cómo lo has contado, ¿era necesario contarlo?

Ante esta situación Lydia abandonó, otra vez, el plató pero luego regresó más calmada. Y para colmo, Kiko quiso darle un beso en la boca a Lydia sin su consentimiento.

Boicot a Kiko Hernández

Este es el eterno debate sobre ‘Sálvame’: ¿Es ético hacer de la agresión y el acoso un espectáculo? Por un lado, Kiko hace lo que le piden. Es el ‘malo’ necesario en el programa y gracias a él se crean tramas y conflictos.

Por otro, Lydia siempre actúa igual pero se le podría decir que ahí sigue, que si tan mal la tratan, que se vaya. Un argumento válido si nunca te has enfrentado a una situación de acoso real.

El problema no es si el espectáculo que montan es cierto o es sólo un teatrillo. Lo preocupante es la normalización de comportamientos así en televisión. No es que la pequeña pantalla tenga que ser moralista y educarnos peor no podemos negar su influencia. No hay que evitar conflictos pero sí intentar resolverlos de manera asertiva. ¿Eso sería más aburrido de cara al espectador? Obviamente. Aquí está el callejón sin salida.

Las redes cargaron contra Kiko Hernández y pidieron que se le expulsara inmediatamente de Telecinco.

Kiko Hernández el típico matón de colegio que va haciendo bullying a todos sus compañeros, esto es lo que fomenta este tipo de programa, de verdad qué asqueroso son. #yoveosálvame — Jesús Francisco (@FranciscoDiaz9_) June 14, 2022

Kiko Hernández el nuevo feminista de Mierdaset no entiende NO ES NO.. ? Como se llama lo que hoy ha hecho a Lydia Lozano? Se pronunciará la Ministra? #yomerebelo14j #yoveosalvame #yomerebelo15J pic.twitter.com/Ty7otKvjOT — FLUQUER (@fluquer47tomast) June 14, 2022

Me parece Horroroso el trato que kiko Hernández, tiene con las personas, no voy a decir el nombre que tiene, pero tiene un compor tamiento que se lo debe hacer mirar, tiene el mismo patrón de un…. TE DESTROZA Y DESPUÉS TE PIDE PERDÓN, Y ENCIMA LIDIA, LA VICTIMA LO PERDONA. — Dunia Esther Rodríguez Franco (@FrancoDunia) June 14, 2022

El machaque continúo que permiten los m*erdas estos de Sálvame, con Kiko Hernández hacia las mujeres y en este caso concreto contra Lydia Lozano, que? Aquí el feminismo nos lo pasamos por el forro de los c*jones no? Que asco de programa, macho! — Un Ciudadano Ejemplar 🇺🇦 (@ciuejemplar) June 14, 2022