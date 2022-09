Risto Mejide y Laura Escanes se separan: los motivos, la reacción en las redes y un negro futuro profesional

Lucharon por su amor pero no ha podido ser. Risto Mejide y su mujer, Laura Escanes han anunciado su separación.

«No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces» comenzaba diciendo Laura Escanes a través de su perfil de Instagram con una publicación en la que sale con Risto Mejide para anunciar su separación. Una noticia que, a pesar de las veces que ha habido rumores de crisis sentimental, no esperábamos que llegara en ningún momento.

Con total sinceridad, la influencer se desahogaba con todos sus seguidores e informaba de la triste decisión que ambos han tomado:

Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo».

Laura ha asegurado que:

El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor.

Además, Risto también ha aprovechado el momento para expresar por su perfil lo que siente en estos momentos y lo cierto es que le ha agradecido a su expareja todo lo que le ha dado:

Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma.

Laura y Risto contrajeron matrimonio el 20 de mayo de 2017. El 2 de octubre de 2019 nacía Roma, su hija en común.

En redes sociales se está especulando con los motivos (no se ha confirmado nada aún, aunque muchos apuntan a una posible infidelidad). Lo que sí ha ocurrido en redes ha sido una oleada de memes desternillantes y morbosos:

Por otro lado, la pareja estrenó en junio de 2022 un podcast titulado Cariño, pero ¿qué dices? en Podimo, en el que ambos se dedicaban a hablar de su relación.

Se da por hecho que este proyecto profesional ya no seguirá aunque no nos sorprendería que ambos hiciesen una última entrega para explicar todo.