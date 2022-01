Una enfermera con COVID despierta de un largo coma gracias a... la viagra

Una enfermera británica pasó 28 días en coma tras contraer COVID-19. Sin embargo, la viagra le despertó.

Mónica Almeida se recuperó después de que los médicos decidieron utilizar el tratamiento experimental

La enfermera especializada en respiración, que trabaja en un hospital del condado de Lincolnshire y nació en Portugal, dio positivo por primera vez al virus el 31 de octubre.

Sufre de asma y a pesar de haber recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID, perdió el gusto y el olfato y al cuarto día tosía sangre.

Después de visitar el hospital cuando sus niveles de oxígeno bajaron, fue dada de alta, pero el 9 de noviembre fue llevada de urgencia al Hospital del Condado de Lincoln porque no podía respirar.

La mujer de 37 años fue trasladada a cuidados intensivos una semana después. Ante el agravamiento de su condición, los médicos la pusieron en coma inducido el 16 de noviembre.

Cuando despertó, 28 días después, los médicos del Hospital del Condado de Lincoln revelaron que le habían dado una gran dosis de viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental que ella había aceptado antes de entrar en coma.

Según dijo Almeida al diario británico The Sun, el medicamento hizo que su condición mejorara en solo una semana.

“Hice una pequeña broma con el médico después de que me desperté porque lo conocía”, contó. “Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo ’no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra‘”.