Pronóstico del Tiempo: calor, tormentas y contrastes en España este viernes 5 de septiembre de 2025

El veranillo de septiembre se resiste a despedirse en España, y este viernes 5 de septiembre de 2025 nos brinda un menú meteorológico digno de bufé libre: calor para casi todos, tormentas para los más aventureros y cielos despejados para quienes prefieren la calma.

El tiempo en nuestro país sigue apostando por la variedad, como si quisiera contentar a todos los gustos… o fastidiar a todos por igual, según se mire.

La previsión meteorológica de hoy combina temperaturas propias de pleno verano en el centro y sur, con episodios de tormentas en el este, y una atmósfera algo más tranquila en el norte y oeste peninsular.

Para los que pensaban guardar el abanico o la sombrilla, mejor esperad unos días más. Vamos con los detalles.

Quienes esperen un septiembre tranquilo, que sigan soñando.

El tiempo en España sigue a lo suyo: calor donde debería refrescar, tormentas donde menos te lo esperas, y una pizca de viento para que no falte de nada. Si tienes planes al aire libre, lleva agua, protector solar y, por si acaso, un paraguas.

El tiempo no entiende de rutinas.

Calor persistente en el centro y sur peninsular

El calor sigue siendo el protagonista en buena parte de la Península. En Madrid, el termómetro alcanzará los 31°C hoy viernes, con mínimas de 16°C y vientos flojos, apenas 7 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta algo bochornoso. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana, las máximas incluso superarán los 35°C, y en algunos puntos podrían rozar los 38°C. En resumen: no guardes el ventilador.

En el norte, aunque el ambiente será más suave, las máximas oscilarán entre los 25 y 27°C en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Pamplona. En el litoral mediterráneo y buena parte del interior, las noches tropicales siguen siendo la tónica, con mínimas que no bajarán de 20°C en zonas costeras y del sur.

Tormentas en el este y noreste: paraguas obligatorio en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana

Donde sí habrá algo más de emoción será en el este peninsular. Se esperan tormentas, localmente fuertes y con posibilidad de granizo, especialmente en zonas montañosas de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental. La combinación de calor e inestabilidad atmosférica hará que el cielo pase del azul al gris en cuestión de minutos y, como suele ocurrir, quien salga de casa sin paraguas lo lamentará.

Por la tarde-noche, los chubascos y tormentas se desplazarán hacia el cuadrante nordeste, siendo más probables en Cataluña y el norte de Aragón y Comunidad Valenciana. Ojo porque en el Pirineo y la Ibérica oriental no se descarta que sean localmente fuertes.

Norte y noroeste: ambiente más estable, alguna niebla y temperaturas agradables

En el norte y noroeste, la situación será más tranquila. Predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, aunque se formarán bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, algo más persistentes en Galicia. Las temperaturas aquí serán más suaves, con máximas en torno a los 25-27°C, perfectas para quien quiera pasear sin derretirse.

Canarias: intervalos nubosos y posibilidad de lloviznas en el norte

En Canarias, el tiempo se presenta con intervalos nubosos en el norte de las islas, donde podrían darse algunas precipitaciones débiles, especialmente en las islas montañosas como La Palma. En el resto del archipiélago, predominará el ambiente poco nuboso y temperaturas agradables.

Viento: flojo a moderado, con algún susto en zonas expuestas

El viento soplará flojo o moderado de componente oeste y norte en buena parte de la Península. En Galicia y el Cantábrico, rolando a noroeste, y en el área mediterránea norte, del sur tendiendo a norte y este al final del día. Pueden darse intervalos de fuerte en el Cantábrico y el Ampurdán. En Canarias, el alisio soplará moderado, con rachas fuertes en zonas expuestas.

Tendencia general y previsión para los próximos días

El veranillo parece que aún tiene cuerda para rato. Las previsiones apuntan a que durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, el tiempo estable y el calor seguirán dominando en casi toda España, aunque no se descarta alguna tormenta aislada en el este y el interior peninsular. Las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual en la mayor parte del país, aunque a mediados de la próxima semana podría llegar una pulsación de aire frío que haría bajar los termómetros, especialmente en el norte.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Madrid (°C) Barcelona (°C) Sevilla (°C) Bilbao (°C) Valencia (°C) Tiempo general Vie 5 sep 31 / 16 29 / 20 36 / 22 27 / 16 32 / 21 Calor, tormentas este peninsular Sáb 6 sep 33 / 18 30 / 21 38 / 23 28 / 17 33 / 22 Estable, más calor Dom 7 sep 34 / 19 31 / 21 39 / 24 29 / 18 34 / 22 Muy caluroso, sol generalizado Lun 8 sep 33 / 19 30 / 20 37 / 23 28 / 17 32 / 21 Sol, ligero descenso temperaturas

Nota: Datos orientativos obtenidos de fuentes oficiales y medios digitales.

Claves del día